Генпрокуратура потребовала изъять имущество членов челябинской ОПГ

Генпрокуратура требует признать экстремистским объединение «Махонинские» из Челябинска и обратить в доход государства принадлежащие участникам группы, их родственникам и подконтрольным фирмам

Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую группировку, которую она называет «Махонинские», а также обратить в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поданный надзорным ведомством административный иск в Советский районный суд Челябинска.

РБК обратился за комментарием в Советский районный суд Челябинска.

Ответчиками значатся 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Пять человек и семь компаний указаны в качестве заинтересованных лиц.

Как пишет «Ъ», в иске говорится, что прокуратура совместно с региональным управлением ФСБ выявила объединение «Махонинские», действовавшее с 1990-х годов, участники которой привержены идеям движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). По данным ведомства, его создали и возглавляют братья Андрей и Александр Махонины, оба судимые.

Так, Александр Махонин был осужден за покушение на убийство в 1990-м, а Андрей Махонин — за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю в 1983-м, за незаконную торговлю подакцизными товарами в 1985-м и за самоуправство в 1999 году. Еще один ответчик, Максим Попов, которого Генпрокуратура называет телохранителем лидеров объединения, в 1993 году был осужден за разбойное нападение.

Как сказано в иске, участниками группы являются родственники и близкие Махониных и Попова, в том числе Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области, который состоит в отношениях с дочерью Александра Махонина Ольгой и является «держателем части активов данного объединения».

По версии надзорного ведомства, «Махонинские» с момента создания занимались «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов». В частности, в 1999 году, сообщает Генпрокуратура, группировка осуществила захват колхозного рынка в Челябинске, в результате которого доли перешли Махониным.

Таким же способом они обратили в собственность развлекательный центр, первоначально называвшийся «Монте-Карло», считают в прокуратуре. Там отметили, что в 2008 году совладелец этого объекта отказался передать представителям объединения 20% здания и был забит до смерти, после чего его наследники были вынуждены передать долю по заниженной цене. В настоящее время права на центр принадлежат братьям Махониным, их родственнику, Попову другим.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры и регионального управления ФСБ, «Махонинские» были причастны к погрому на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году, который проводили на территории детского лагеря. Тогда около сотни человек, вооруженных арматурой и травматическими пистолетами, напали на зрителей и избили их. Потерпевшими тогда признали 39 человек. Основной причиной нападения называли неприязнь атаковавших к увлечению зрителей.

Организатором атаки следствие сочло Роберта Назаряна — он получил 6 лет лишения свободы. Еще 12 фигурантов получили сроки от 3 до 5 лет. Как пишет «Коммерсантъ», Максим Попов и еще один ответчик по иску Генпрокуратуры Александр Гирь были осуждены за участие в драке по делу о массовых беспорядках и экстремизме. Позже они были включены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

По версии Генпрокуратуры, братьев Махониных тогда не привлекли к ответственности из-за неформальных отношениях с властями и правоохранительными органами. «Об этом свидетельствует контакты объединения с бывшими губернатором Челябинской области Юревичем М. В. и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Струковым К. И.», — говорится в иске.

В июле суд конфисковал доли Константина Струкова в «Южуралзолоте», а также другие активы его и его окружения в доход государства. Через несколько дней Советский районный суд Челябинска отстранил его от должности президента управляющей компании ЮГК. На этой неделе Генпрокуратура подала новый иск с требованием об изъятии в доход государства принадлежащего Струкову и его дочерям имущества на сумму 1,4 млрд руб., а также денежных средств в размере 3,5 млрд руб., которые, как считает ведомство, были добыты коррупционным путем.

По данным правоохранительных органов, возглавляемое братьями Махониными объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в виде «фишинга», «фарминга», «двойной трансакции».

Эти средства в том числе вкладываются в ликвидные активы. По информации Генпрокуратуры, «Махонинские» через подконтрольные фирмы и доверенных лиц, которые являются соответчиками по иску, владеют большинством точек розничной торговли в Челябинске и другими активами общей стоимостью не менее 2,5 млрд руб. Также, по сведениям надзорного ведомства, им принадлежат 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств, в том числе маломерные суда.

В иске отмечается, что, как установил Росфинмониторинг, доходы от коммерческого использования этого имущества выводятся за рубеж.