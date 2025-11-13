 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сотрудницу полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские»

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В Челябинске задержана заместитель начальника следственного отдела полиции «Ленинский» Анна Горбунова по подозрению в совершении должностных преступлений. Задержание произвели сотрудники МВД и управления ФСБ по Челябинской области, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, она оказывала покровительство организованной преступной группировке «Махонинские» и участвовала в вымогательстве денежных средств.

Следствие считает, что Горбунова вместе с членами ОПГ вымогала более 8 млн руб. у жителя региона. Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 163 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

Обвинение сочло генерала Попова создателем ОПГ для хищений в «Патриоте»
Политика
Павел Попов

Задержание произошло в рамках оперативного сопровождения иска Генпрокуратуры о признании группировки «Махонинские» экстремистской организацией. По данным ведомства, члены ОПГ придерживаются идеологии запрещенного в России движения АУЕ (международное движение А.У.Е. внесено в реестр экстремистских и запрещено в России) и финансируют свою деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния.

Иск Генпрокуратуры рассматривается Советским районным судом Челябинска с 11 ноября. В числе ответчиков — 16 физических лиц, включая основателей группировки братьев Махониных и их родственников, а также семь коммерческих организаций. Суд еще не вынес решение по делу.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Елена Степанова Елена Степанова
Челябинск ФСБ МВД ОПГ «Махонинские»

