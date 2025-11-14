Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд

Лопатин сменит на этом посту Владислава Иванова, которого ранее уволил Краснов. Иванов работал в должности гендиректора судебного департамента с мая 2024 года

Геннадий Лопатин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Должность генерального директора судебного департамента Верховного суда вместо Владислава Иванова займет бывший заместитель Игоря Краснова в Генеральной прокуратуре Геннадий Лопатин, сообщил РБК источник в Генпрокуратуре.

Ранее об этом также сообщил «Коммерсантъ».

Судебный департамент — федеральный орган, организующий и обеспечивающий деятельность судов и судейского сообщества, распределяя бюджетные средства.

До этого источник РБК в Верховном суде сообщил, что Иванов был уволен по решению Краснова. Вопрос о согласовании освобождения Иванова от должности рассмотрел Совет судей.

Назначить Иванова генеральным директором судебного департамента в конце мая 2024 года предложила Ирина Подносова, возглавлявшая Верховный суд до июля 2025 года. Иванов выступал за повышение зарплат судей и создание ведомственной санаторно-курортной базы со специально разработанной для судей программой оздоровления.

После кончины Подносовой в середине июля на пост нового председателя ВС в сентябре 2025 года был утвержден Краснов, занимавший до этого должность генерального прокурора.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Рамонском районе Воронежской области. После окончания Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища в 1984 году он два десятилетия служил в Вооруженных силах (1979–1999).

В 2006 году Лопатин начал работу в Генпрокуратуре, пройдя путь от начальника управления делами до руководителя Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он занимал должность заместителя Генпрокурора.