 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд

Лопатин сменит на этом посту Владислава Иванова, которого ранее уволил Краснов. Иванов работал в должности гендиректора судебного департамента с мая 2024 года
Геннадий Лопатин
Геннадий Лопатин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Должность генерального директора судебного департамента Верховного суда вместо Владислава Иванова займет бывший заместитель Игоря Краснова в Генеральной прокуратуре Геннадий Лопатин, сообщил РБК источник в Генпрокуратуре.

Ранее об этом также сообщил «Коммерсантъ».

Судебный департамент — федеральный орган, организующий и обеспечивающий деятельность судов и судейского сообщества, распределяя бюджетные средства.

Председатель ВС Краснов уволил главу судебного департамента Иванова
Политика
Владислав Иванов

До этого источник РБК в Верховном суде сообщил, что Иванов был уволен по решению Краснова. Вопрос о согласовании освобождения Иванова от должности рассмотрел Совет судей.

Назначить Иванова генеральным директором судебного департамента в конце мая 2024 года предложила Ирина Подносова, возглавлявшая Верховный суд до июля 2025 года. Иванов выступал за повышение зарплат судей и создание ведомственной санаторно-курортной базы со специально разработанной для судей программой оздоровления.

После кончины Подносовой в середине июля на пост нового председателя ВС в сентябре 2025 года был утвержден Краснов, занимавший до этого должность генерального прокурора.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Рамонском районе Воронежской области. После окончания Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища в 1984 году он два десятилетия служил в Вооруженных силах (1979–1999).

В 2006 году Лопатин начал работу в Генпрокуратуре, пройдя путь от начальника управления делами до руководителя Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он занимал должность заместителя Генпрокурора.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Игорь Краснов Верховный суд Судебный департамент пост
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Председатель ВС Краснов уволил главу судебного департамента Иванова
Политика
Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику
Общество
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона Политика, 20:42
Впервые за полгода ввод жилья в России превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 20:42
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Волгоградской области священник покончил с собой Общество, 20:32
Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре База знаний, 20:31
В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой Общество, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили Спорт, 20:25
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке Политика, 20:15
Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения Спорт, 20:04
Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения Общество, 20:01