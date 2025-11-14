Председатель ВС Краснов уволил главу судебного департамента Иванова
Источник РБК в Верховном суде сообщил, что генеральный директор Судебного департамента Владислав Иванов был уволен по решению председателя ВС Игоря Краснова. Об этом же сообщил ТАСС.
В пятницу вопрос о согласовании освобождения Иванова от должности рассматривал Совет судей, однако чем закончилось заседание не сообщалось. РБК направил запрос в Совет судей.
Назначить Иванова генеральным директором судебного департамента предложила Ирина Подносова, возглавлявшая Верховный суд до июля этого года. После ее кончины на пост нового председателя ВС в сентябре был утвержден Игорь Краснов, занимавший до этого пост Генерального прокурора.
Назначение Иванова стало одним из первых назначений Подносовой, которая возглавила ВС в апреле 2024 года.
Иванов выступал за повышение зарплаты судей и создание ведомственной санаторно-курортной базы со специально разработанной для судей программой оздоровления. Именно через судебный департамент проходили средства, выделяемые из федерального бюджета для финансирования судов в регионах страны. Как генеральный директор судебного департамента, Иванов занимался распределением финансирования.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России