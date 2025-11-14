 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Председатель ВС Краснов уволил главу судебного департамента Иванова

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов был уволен решением главы суда Игоря Краснова, сообщил источники РБК и ТАСС. Иванов работал в должности с мая 2024 года
Владислав Иванов
Владислав Иванов (Фото: Судебный департамент при Верховном Суде России / VK)

Источник РБК в Верховном суде сообщил, что генеральный директор Судебного департамента Владислав Иванов был уволен по решению председателя ВС Игоря Краснова. Об этом же сообщил ТАСС.

В пятницу вопрос о согласовании освобождения Иванова от должности рассматривал Совет судей, однако чем закончилось заседание не сообщалось. РБК направил запрос в Совет судей.

Назначить Иванова генеральным директором судебного департамента предложила Ирина Подносова, возглавлявшая Верховный суд до июля этого года. После ее кончины на пост нового председателя ВС в сентябре был утвержден Игорь Краснов, занимавший до этого пост Генерального прокурора.

Назначение Иванова стало одним из первых назначений Подносовой, которая возглавила ВС в апреле 2024 года.

Иванов выступал за повышение зарплаты судей и создание ведомственной санаторно-курортной базы со специально разработанной для судей программой оздоровления. Именно через судебный департамент проходили средства, выделяемые из федерального бюджета для финансирования судов в регионах страны. Как генеральный директор судебного департамента, Иванов занимался распределением финансирования.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Игорь Краснов Верховный суд Судебный департамент увольнение

