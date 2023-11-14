Большинство россиян поддержали сокращение работы по пятницам на 1 час

В Госдуму внесли законопроект о сокращенном рабочем дне перед выходным. Инициативу поддерживают 61% россиян, против выступают 16%, выяснил SuperJob. Основное опасение — уменьшение зарплаты. В марте эту идею поддержали 77% россиян

Большая часть россиян (61%) поддерживает сокращение рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 10 по 13 ноября. В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет, которые работают полный день по графику 5-дневной 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день, у 28% респондентов работодатели сократили время работы в пятницу на 1 час. Еще по 1% опрошенных в пятницу работают меньше на два или три часа.

В поддержку сокращения рабочей недели чаще высказываются женщины (67% против 56% среди мужчин). SuperJob приводит мнение респондентов: «Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей».

Против сокращенной рабочей недели выступили 16% респондентов. Их основные опасения касаются зарплаты: «Зарплата сократится, а переработки останутся». Инициатива встречает меньше всего поддержки среди россиян 35-44 года (53% выступают за, 18% — против).

23% опрошенных затруднились оценить необходимость введения сокращенной рабочей недели: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращенный рабочий день».

9 ноября сенатор от Ульяновской области, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект с предложением уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю на один час за счет введения сокращенного рабочего дня перед выходными. Инициатива предусматривает внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс.

Согласно действующему Трудовому кодексу, рабочая неделя составляет не менее 40 часов. В мае 2022 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «РИА Новости», что переход к четырехдневной рабочей неделе — «вопрос недалекого будущего».

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что почти половина жителей страны — 48% — не поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Больше всего респондентов также опасались, что из-за этого сократят зарплаты. Положительно перспективу четырехдневки оценили 29% участников опроса.

Спустя год SuperJob сообщил, что россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Доля тех, кто поддерживал сокращение рабочей недели, снизилась до 40%.

В марте член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в разговоре с «Подмосковье сегодня», что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю с 40 до 36. Эту инициативу поддержали 77% россиян, только 16%, как и сейчас, выступили против, выяснил SuperJob.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обсуждают короткий день в пятницу. «Неизвестно, чтобы какая-то позиция на этот счет была сформулирована. Безусловно, это требует обсуждения. Это должно обсуждаться в парламенте», — сказал он.