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Лишь 16% россиян выступили против работы в пятницу до обеда

SuperJob: только 16% россиян выступили против работы в пятницу до обеда
Большинство россиян сочли, что сокращение рабочей недели на четыре часа не скажется на объеме выполненной работы, тогда как лишь 13% работников заявили, что не успеют выполнить свои задачи

В России только 16% работников выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившие в РБК.

В это же время подавляющее большинство россиян (77%) поддержали инициативу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда.

Среди тех, кто поддержал предложение, было больше работников женского пола, чем мужского — 80% против 75%. Женщины также больше мужчин убеждены, что будут успевать выполнять свой стандартный объем работы за 36 часов в неделю — 77% против 73%.

В целом 75% россиян сочли, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы, тогда как 13% респондентов заявили, что не успеют выполнить свои задачи.

Опрос провели в 395 населенных пунктах всех округов России с 28 по 29 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения России старше 18 лет и работающего по графику пятидневной рабочей недели.

Ранее, 27 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в разговоре с «Подмосковье сегодня», что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю.

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«Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать, как обычно, а по пятницам — до обеда», — отметила она.

По ее словам, такая инициатива никак не отразится на производственных процессах.

Согласно действующему Трудовому кодексу, рабочая неделя составляет не менее 40 часов. В мае 2022 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «РИА Новости», что переход к четырехдневной рабочей неделе — «вопрос недалекого будущего».

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что почти половина жителей страны — 48% — не поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Больше всего респондентов пугало, что из-за этого сократят зарплаты. Положительно перспективу четырехдневки оценили 29% участников опроса.

Спустя год Superjob сообщил, что россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Доля тех, кто поддерживал сокращение рабочей недели снизилась до 40%.

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