Дмитрий Песков: сокращенный рабочий день в пятницу должен обсуждаться в парламенте

Кремль заявил об отсутствии позиции по короткому рабочему дню в пятницу

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В Кремле не обсуждают введение сокращенного рабочего дня в пятницу. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Неизвестно, чтобы какая-то позиция на этот счет была сформулирована. Безусловно, это требует обсуждения. Это должно обсуждаться в парламенте», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле и правительстве таким решением, если его примут, вряд ли смогут воспользоваться «даже эвентуально».

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью изданию «Подмосковье сегодня» предложила сократить в России рабочую неделю с 40 до 36 часов в неделю без урезания зарплат сотрудникам.

«Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда, — объяснила она. — Возможности перейти на такой график у нас уже есть».

Депутат заявила, что этот режим устроит и работодателей: многие из них уже отпускают сотрудников после обеда по пятницам.

SuperJob после заявлений Бессараб провел опрос и выяснил, что 77% россиян такую идею поддерживают. Против высказались лишь 16% респондентов.