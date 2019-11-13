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Бывшие кандидат в президенты и глава следствия МВД проиграли выборы в РАН
В РАН состоялся первый этап голосования за кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Выборы прошли в отделениях академии, из утвержденных кандидатов будут выбраны новые члены РАН 14 ноября
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Отделения Российской академии наук (РАН) определились с кандидатами в академики и членкоры академии, за которых в четверг, 14 ноября, проголосует общее собрание академии, сообщили РБК в академии. Для того чтобы попасть в эти списки, кандидаты должны были набрать не менее двух третей голосов от числа голосующих и не менее половины голосов списочного состава членов академии. Кандидаты, которые не попали в списки, смогут подать свои кандидатуры только через три года на следующих выборах в академию.

В РАН в 2019 году заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.

В отделении общественных наук не прошел в кандидаты в академики ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований в своем докладе предъявляла претензии к Запесоцкому из-за его участия в защите диссертации, которая, по их мнению, была «практически 100-процентным плагиатом». В 2014 году гуманитарный университет профсоюзов, который возглавляет Запесоцкий, был лишен Рособрнадзором государственной аккредитации по шести образовательным программам магистратуры. Позднее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил, что вопросы ведомства касались «одной из нескольких десятков образовательных программ» и качество образования в вузе не подвергается сомнению». В том же году резонанс вызвало поручение Запесоцкого отчислить до 150 студентов. Под отчисление должны были попасть «троечники», студенты «вызывающего внешнего вида», а также внимание ректората было обращено на активность студентов на форуме «Подслушано в СПбГУП».

Также не прошел первый тур выборов директор Института государства и права РАН Александр Савенков. В справке-аннотации, которая были подготовлена отделением общественных наук РАН, отмечается, что Савенков — почетный работник прокуратуры России, а также постоянный научный консультант по разделу «Право» в издании Большой российской энциклопедии.

Савенков с 2002 по 2006 год занимал пост главного военного прокурора, заместителя генпрокурора Владимира Устинова. На фоне дела рядового Сычева Савенков критиковал ситуацию в армии за рост дедовщины и сложившуюся неблагополучную кадровую ситуацию. После отставки Устинова Савенков был назначен первым заместителем министра юстиции, а затем с 2009 по 2014 год представлял Владимирскую область в Совете Федерации, после чего возглавил следственный департамент МВД. Весной 2016 года Савенков претендовал на пост генпрокурора, рассказывали два собеседника РБК, близких к ФСБ, однако Совет Федерации по представлению президента продлил полномочия Юрия Чайки.

В 2016 году заместитель министра внутренних дел Александр Савенков был избран членкором РАН. В 2015 году президент Владимир Путин попросил чиновников воздержаться от участия в выборах в РАН. Он заявил, что чиновники «заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается». Президент раскритиковал чиновников, которые вопреки его запрету стали академиками и членами-корреспондентами. После заявления Путина Савенков был освобожден от должности по собственному желанию.

В отделение общественных наук не прошел также бывший кандидат в президенты России на выборах 2018 года Сергей Бабурин. В секции «Право» он соперничал в том числе с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым. Кропачев прошел этап выборов в отделении, его кандидатура будет рассматриваться на общем собрании.

В докладе комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований авторы доклада указывали, что Бабурин имел отношение к защитам четырех диссертаций с признаками неоригинальности. В профиле Бабурина на сайте РАН указано, что он специалист в области теории государства и права, политической науки, автор более 500 научных работ. Бывший вице-спикер был до 2012 года ректором Российского государственного торгово-экономического университета, который был признан неэффективным и присоединен к Университету им. Плеханова.

В 2018 году Бабурин был кандидатом в президенты России от «Российского общенародного союза» и набрал 0,65% голосов.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: РАН, наука, Сергей Бабурин
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