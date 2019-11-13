Бывшие кандидат в президенты и глава следствия МВД проиграли выборы в РАН

В РАН состоялся первый этап голосования за кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Выборы прошли в отделениях академии, из утвержденных кандидатов будут выбраны новые члены РАН 14 ноября

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Отделения Российской академии наук (РАН) определились с кандидатами в академики и членкоры академии, за которых в четверг, 14 ноября, проголосует общее собрание академии, сообщили РБК в академии. Для того чтобы попасть в эти списки, кандидаты должны были набрать не менее двух третей голосов от числа голосующих и не менее половины голосов списочного состава членов академии. Кандидаты, которые не попали в списки, смогут подать свои кандидатуры только через три года на следующих выборах в академию.

В РАН в 2019 году заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.

В отделении общественных наук не прошел в кандидаты в академики ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований в своем докладе предъявляла претензии к Запесоцкому из-за его участия в защите диссертации, которая, по их мнению, была «практически 100-процентным плагиатом». В 2014 году гуманитарный университет профсоюзов, который возглавляет Запесоцкий, был лишен Рособрнадзором государственной аккредитации по шести образовательным программам магистратуры. Позднее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил, что вопросы ведомства касались «одной из нескольких десятков образовательных программ» и качество образования в вузе не подвергается сомнению». В том же году резонанс вызвало поручение Запесоцкого отчислить до 150 студентов. Под отчисление должны были попасть «троечники», студенты «вызывающего внешнего вида», а также внимание ректората было обращено на активность студентов на форуме «Подслушано в СПбГУП».

Также не прошел первый тур выборов директор Института государства и права РАН Александр Савенков. В справке-аннотации, которая были подготовлена отделением общественных наук РАН, отмечается, что Савенков — почетный работник прокуратуры России, а также постоянный научный консультант по разделу «Право» в издании Большой российской энциклопедии.