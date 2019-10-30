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Политика ,  
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В Кремле ответили на сообщения об обсуждении отставки ректора МГУ

В ходе встречи президента России Владимира Путина и ректора МГУ Виктора Садовничего обсуждались планы дальнейшего развития университета, заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом», — ответил Песков на вопрос о том, обсуждалась ли отставка ректора.

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Встреча Путина и Садовничего прошла во вторник, 29 октября. Газета «Ведомости» писала, что «еще одной важной темой разговора в закрытой части встречи могла стать дальнейшая судьба самого Садовничего». Издание указало, что о его возможной отставке с поста ранее говорили «два человека в Кремле».

Согласно Трудовому кодексу, для ректоров государственных вузов установлен предельный возраст 65 лет, который может быть продлен до 70 лет по решению учредителя. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок — ректоров там назначает президент, по закону он может дважды продлевать полномочия руководителей этих вузов.

Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, его полномочия продлевались дважды — в декабре 2009 и декабре 2014 года. В апреле 2019 года ректору МГУ исполнилось 80 лет.

Теги: Виктор Садовничий, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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