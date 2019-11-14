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Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство подало третий и самый крупный иск к ПАО «Туполев» за последние месяцы — на сумму 4,6 млрд руб.
Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Министерство обороны подало иск к ПАО «Туполев» на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Суть претензий Минобороны в иске не указана, к производству заявление суд пока не принял.

Это не первый иск министерства к компании за последние месяцы. Так, 4 октября оно подало иск к «Туполеву» на 4,86 млн руб., 10 октября суд принял заявление к рассмотрению. Заседание по этому иску должно пройти 19 ноября. Еще один иск, на сумму 122,7 млн руб., Минобороны подало к компании 23 октября, по нему заседание пройдет 26 ноября. В обоих исках также не раскрывается, в чем именно заключаются требования военного ведомства.

РБК направил запрос в Минобороны России и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в которую входит ПАО «Туполев».

«Туполев» в интересах Минобороны занимается производством и модернизацией бомбардировщиков, в том числе стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3М (современная модификация Ту-22). Производство последнего ведется на авиазаводе в Казани. В декабре 2018 года это бомбардировщик совершил первый полет. На вооружение ВКС самолеты этой модификации должны поступить в 2021 году.

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В марте 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов предъявил претензии к «Туполеву» в связи с тем, что не были поставлены в срок 23 самолета, отправленных на предприятие для модернизации и ремонта. У Минобороны также есть контракт стоимостью 160 млрд руб. с ОАК на поставку десяти модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. Как заявлял президент Владимир Путин, производство этих самолетов должно вплоть до 2027 года обеспечить загрузку Казанского авиазавода.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, Туполев, судебный иск
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