Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд

Министерство подало третий и самый крупный иск к ПАО «Туполев» за последние месяцы — на сумму 4,6 млрд руб.

Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Министерство обороны подало иск к ПАО «Туполев» на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Суть претензий Минобороны в иске не указана, к производству заявление суд пока не принял.

Это не первый иск министерства к компании за последние месяцы. Так, 4 октября оно подало иск к «Туполеву» на 4,86 млн руб., 10 октября суд принял заявление к рассмотрению. Заседание по этому иску должно пройти 19 ноября. Еще один иск, на сумму 122,7 млн руб., Минобороны подало к компании 23 октября, по нему заседание пройдет 26 ноября. В обоих исках также не раскрывается, в чем именно заключаются требования военного ведомства.

РБК направил запрос в Минобороны России и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в которую входит ПАО «Туполев».

«Туполев» в интересах Минобороны занимается производством и модернизацией бомбардировщиков, в том числе стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-22М3М (современная модификация Ту-22). Производство последнего ведется на авиазаводе в Казани. В декабре 2018 года это бомбардировщик совершил первый полет. На вооружение ВКС самолеты этой модификации должны поступить в 2021 году.