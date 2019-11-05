СМИ узнали о планах Минобороны возродить понятие «военная тайна»

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По информации собеседников издания, решение о введении юридической нормы «тайна в области обороны» уже принято. Под нее подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации. Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. За разглашение данных обещают ввести наказание, вплоть до уголовного.

Генерал КГБ СССР Борис Курдюмов, отвечая на вопрос «Известий», согласился с тем, что введение закона о гостайне необходимо. В качестве причины он назвал увеличившееся количество утечек секретной информации. Бывший начальник аналитического управления КГБ Владимир Рубанов считает, что из закона пытаются сделать подобие коммерческой и служебной тайны. Он сообщил, что многое будет зависеть от правоприменительной практики. Если она будет произвольной и не ограниченной законом, то нормы будут представлять опасность для общества.

В настоящее время секретные сведения в военной отрасли регулируются законом «О гостайне». К ним, к примеру, относится информация о разработке, технологии, производстве ядерных боеприпасов, дислокации, наименованиях и организационной структуре воинских частей.

К гостайне относится и экономическая информация об объемах и планах государственного оборонного заказа, выпуске и поставке вооружения. В 2018 году секретная часть федерального бюджета составила почти 3 трлн руб., основная часть закрытых расходов связана с обороной и безопасностью. Полностью или практически полностью засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс, а также почти половина фундаментальных и прикладных исследований из-за военных разработок.