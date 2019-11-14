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СК спустя шесть лет назвал причину катастрофы Boeing в Казани
Катастрофа, жертвами которой стали 50 человек, произошла в 2013 году. По данным следствия, у командира экипажа было поддельное удостоверение пилота и необходимых навыков он не имел

Причиной катастрофы Boeing 737-500 в аэропорту Казани в 2013 году стали ошибочные действия экипажа. Об этом по итогам расследования заявили в Следственном комитете.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула", - сказано в сообщении. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, Казань, авиакатастрофа
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