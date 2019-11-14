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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Стрельба в колледже в Благовещенске, новая российская база в Сирии, ипотечные ставки снизятся до рекордной отметки — главные новости в обзоре РБК

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

В строительном колледже Благовещенска утром 14 ноября произошла стрельба, нападавший — студент с дробовиком.

  • По предварительной информации, жертвой стрелка стал один 19-летний парень, еще трое ранены. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой.
  • Нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции, несколько раз выстрелив в их сторону из ружья. Полицейские, тем не менее, не пострадали.
  • Причиной случившегося мог быть конфликт между учениками, указали в МВД. По данным СМИ, стрельба началась после того, как атаковавшего удалили из аудитории за опоздание.
  • СК возбудил уголовное дело.

В Сирии появится новая российская база

В курдском городе Камышлы на севере Сирии появятся российские военные. База будет обеспечивать поддержку патрулей на границе с Турцией.

  • В Камышлы разместят авиационную комендатуру. Она будет обеспечивать работу группы транспортно-боевых вертолетов, которые участвуют в патрулировании границы с Турцией.
  • На базе установят системы ПВО. Это позволит российским военным контролировать не только воздушное пространство на севере Сирии в этой местности, но и прилегающие районы у границ с Турцией и Ираком.
  • Раньше в Камышлы стояли американские военные, однако они покинули город после начала турецкой военной операции «Источник мира».

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 8,5%

В 2020 году ставки по новым ипотечным кредитам снизятся до 8,5%, полагают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Уже в четвертом квартале этого года ставки достигают исторического минимума.

  • В НКР ожидают, что по итогам 2019 года средние ставки по ипотеке достигнут исторического минимума в 9,2−9,3% на фоне еще одного снижения ключевой ставки. Объем новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) составит около 2,7 трлн руб.
  • К снижению средней ипотечной ставки крупные банки подталкивают усиливающаяся конкуренция, расширение рефинансирования и популярность льготной семейной ипотеки под 6%.
  • В майском указе президента заявлена цель достичь к 2024 году уровня 8%.

ЦБ выступил против практики рассылки кредитных карт по почте

Центробанк обратил внимание на практику некоторых банков рассылать клиентам без их согласия именные кредитные карты.

  • В ЦБ посчитали неприемлемой практику рассылки карт простыми почтовыми отправлениями, поскольку ее нельзя признать «в достаточной мере безопасным способом взаимодействия с клиентом».
  • ОТП Банк, чья политика стала поводом для жалоб, утверждает, что «Почта России» способна обеспечить конфиденциальность, поскольку ящики, куда опускаются письма с картами, запираются на ключ.
  • На практике же подобные карты, присланные без запроса клиента, обычно активирует не более 1% пользователей.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости
Материалы по теме
СК возбудил дело после стрельбы в колледже Благовещенска
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Аналитики предсказали снижение ипотечных ставок до 8,5% в 2020 году
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