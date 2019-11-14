Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Камышлы разместят авиационную комендатуру. Она будет обеспечивать работу группы транспортно-боевых вертолетов, которые участвуют в патрулировании границы с Турцией.

На базе установят системы ПВО. Это позволит российским военным контролировать не только воздушное пространство на севере Сирии в этой местности, но и прилегающие районы у границ с Турцией и Ираком.

Раньше в Камышлы стояли американские военные, однако они покинули город после начала турецкой военной операции «Источник мира».

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 8,5%

В 2020 году ставки по новым ипотечным кредитам снизятся до 8,5%, полагают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Уже в четвертом квартале этого года ставки достигают исторического минимума.

В НКР ожидают, что по итогам 2019 года средние ставки по ипотеке достигнут исторического минимума в 9,2−9,3% на фоне еще одного снижения ключевой ставки. Объем новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) составит около 2,7 трлн руб.

К снижению средней ипотечной ставки крупные банки подталкивают усиливающаяся конкуренция, расширение рефинансирования и популярность льготной семейной ипотеки под 6%.

В майском указе президента заявлена цель достичь к 2024 году уровня 8%.

ЦБ выступил против практики рассылки кредитных карт по почте

Центробанк обратил внимание на практику некоторых банков рассылать клиентам без их согласия именные кредитные карты.