Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
В строительном колледже Благовещенска утром 14 ноября произошла стрельба, нападавший — студент с дробовиком.
- По предварительной информации, жертвой стрелка стал один 19-летний парень, еще трое ранены. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой.
- Нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции, несколько раз выстрелив в их сторону из ружья. Полицейские, тем не менее, не пострадали.
- Причиной случившегося мог быть конфликт между учениками, указали в МВД. По данным СМИ, стрельба началась после того, как атаковавшего удалили из аудитории за опоздание.
- СК возбудил уголовное дело.
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