Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Плата увеличится сначала с 1 января, а затем с 1 июля 2019 года. Подобные меры направлены на то, чтобы, несмотря на увеличение ставки НДС, индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень, объяснили в кабмине

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте кабмина.

Вводимые меры, как пояснили в пресс-службе, связаны с повышением с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, с 18 до 20%. После этого, как утверждали ранее в Минэкономразвития, расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд руб. Чтобы, несмотря на это, индексация платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень, правительство решило индексировать плату граждан за ЖКХ с 1 января на уровне 1,7%. Это, как отмечается в сообщении на сайте кабмина, обеспечит учет повышения НДС. Затем согласно правительственному постановлению тарифы на услуги ЖКХ «дополнительно» повысятся с 1 июля. Они будут индексированы на уровне 2,4% к январю 2019 года, указали в пресс-службе.

«Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении правительства. Прежде тарифы ЖКХ в течение года индексировались однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%, напомнили в кабмине.

Инициатива провести в России индексацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в следующем году в два этапа принадлежит Минэкономразвития. В конце августа против нее выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он заявил, что в большинстве российских регионов тарифы ЖКХ уже сейчас находятся на уровне выше экономической обоснованности.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги прежде всего на ремонты», — предлагал Артемьев.

Несогласие с предложениями Минэкономразвития ранее также выражали в Минэнерго. Замглавы ведомства Вячеслав Кравченко в августе предлагал другую схему двухэтапной индексации тарифов. Согласно его инициативе повышение платы за коммунальные услуги нужно было провести сначала на 1,7% в январе, а затем на 4% в июле следующего года.