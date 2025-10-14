«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала два сообщения 14 октября — в 14:13 и 14:37 мск, указано в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.
Среди сообщений:
- НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890;
- НЖТИ 33768 ФАЙЛОРАЕК 9689 0875.
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.
Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка он прерывается сочетаниями букв и цифр.
Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Ее также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
Накануне «Радио Судного дня» также передало одно сообщение. В эфире прозвучало «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467». В Роскомнадзоре отмечали, что информация о пользователе радиочастотным спектром не является общедоступной.
