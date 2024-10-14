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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны предложило признать ветеранами защитников границы

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Военная операция на Украине
Ведомство предложило давать статус ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцам, которые содействуют выполнению задач армии при отражении вторжений на территорию России и провокаций на границе страны
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны предложило наделить статусом ветеранов добровольцев, участвующих в отражении вторжения на территорию России и провокаций на границе страны, говорится в проекте соответствующего федерального закона.

Статью 3 закона «О ветеранах» предложено добавить соответствующую формулировку. Согласно поправке, статус ветерана боевых действий получат те, кто участвует «в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации ‎на Государственной границе Российской Федерации». Такой же статус получат участники боевых действий на территориях, прилегающих к району проведения военной операции.

Речь идет о тех, кто поступил в добровольческие формирования, созданные органами власти для «содействия выполнению задач», возложенных на армию. Таким лицам также будут давать статус инвалидов боевых действий при получении ранений, увечий, контузии или заболеваний при несении службы.

В пояснительной записке к документу сказано, что внесение поправки повлечет за собой расходы бюджета в будущем году в размере 1,031 млрд руб., в 2026-м — 1,124 млрд руб. и в 2027-м — 1,257 млрд руб. В общей сложности это примерно 3,4 млрд руб.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В прошлом году Минобороны уже предлагало присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые обороняют территории, граничащие с зоной проведения военной операции. Тогда внести изменения предлагалось в перечень боевых действий с формулировкой «выполнение задач по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов» России, прилегающих к зоне конфликта.

В приграничных регионах России действуют различные добровольческие формирования. После нападения ВСУ на Курскую область в начале августа в этом регионе, соседних Брянской и Белгородской областях появились отряды «Барс». Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров говорил, что члены формирования будут решать задачи в связи со сложившейся в регионах ситуацией, «в том числе и с оружием в руках, и без оружия» — эвакуация жителей, тушение пожаров, охрана коммуникаций и т. д.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ветераны Минобороны добровольцы граница
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