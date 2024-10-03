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Политика ,  
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В посольство России в Финляндии поступил ложный звонок о минировании

Российское посольство в Финляндии получило ложное сообщение о минировании, рассказали РБК в пресс-службе диппредставительства.

Телефонный звонок поступил в посольство 3 октября, но после осмотра территории ведомства выяснилось, что угрозы нет.

«Это далеко не первый такой случай, к сожалению, подобные провокации уже стали печальной рутиной», — отметили в посольстве. Там подчеркнули, что финская полиция отреагировала на просьбу о проведении проверки оперативно.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

3 октября полиция Хельсинки пришла в российское посольство с проверкой. Она началась примерно в 17:30 по московскому времени. Правоохранительные органы уточнили, что угрозы для местного населения эта ситуация не представляла.

В конце августа сообщения о минировании поступили в Мещанский суд Москвы. Тогда там объявили эвакуацию и перекрыли вход в здание. Всего в тот день, по сообщению агентства «Москва», были «заминированы» 13 столичных судов.

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