В посольство России в Финляндии поступил ложный звонок о минировании
Российское посольство в Финляндии получило ложное сообщение о минировании, рассказали РБК в пресс-службе диппредставительства.
Телефонный звонок поступил в посольство 3 октября, но после осмотра территории ведомства выяснилось, что угрозы нет.
«Это далеко не первый такой случай, к сожалению, подобные провокации уже стали печальной рутиной», — отметили в посольстве. Там подчеркнули, что финская полиция отреагировала на просьбу о проведении проверки оперативно.
3 октября полиция Хельсинки пришла в российское посольство с проверкой. Она началась примерно в 17:30 по московскому времени. Правоохранительные органы уточнили, что угрозы для местного населения эта ситуация не представляла.
В конце августа сообщения о минировании поступили в Мещанский суд Москвы. Тогда там объявили эвакуацию и перекрыли вход в здание. Всего в тот день, по сообщению агентства «Москва», были «заминированы» 13 столичных судов.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов