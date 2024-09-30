Рейс «России» из Египта в Екатеринбург задержали из-за угроз

Угрозы поступили сотрудникам авиакомпании «Россия» перед вылетом из Шарм-эль-Шейха. Самолет проверил кинолог, пассажиров и багаж дополнительно досмотрели и не нашли подозрительных предметов. Рейс благополучно сел в Екатеринбурге

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Рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября. Угрозы от неизвестного человека, который, предположительно, был пьян, поступили во время предполетного брифинга в гостинице. «Экипажем заявления неизвестного были расценены как угроза безопасности», — сообщили в компании.

Сотрудники «России» пересказали угрозы работнику ресепшен и посоветовали обратиться в полицию. Кинолог с собакой проверил самолет, службы авиабезопасности повторно досмотрели пассажиров и их багаж.

Телеграм-канал Shot пишет, что в лобби отеля к пилоту подошел неизвестный мужчина, представившийся «бойцом ВСУ», и заявил о минировании воздушного судна. Взрывчатку не нашли, рейс благополучно приземлился в Екатеринбурге.

В июле о взрывчатке в самолете заявил пассажир рейса «Уральских авиалиний», который прилетел из Москвы в Самарканд. Борт осмотрели сотрудники группы по обезвреживанию взрывчатых веществ и не нашли подозрительных предметов.