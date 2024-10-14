Россияне заявили о гордости цирком в стране

За последние два года в цирке побывали 20% россиян, больше всего их привлекают там клоуны и дрессированные животные. Каждый третий гордится российским цирком и считает его лучшим, показал опрос ВЦИОМа

Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

В течение последних двух лет каждый пятый россиянин побывал в цирке, хоть раз в жизни туда ходили 94% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сегодня россияне продолжают гордиться своим цирком: каждый третий (34%) убежден, российский цирк лучший в цирковом искусстве», — говорится в исследовании.

Чаще всего россиян в цирке привлекают дрессированные животные и клоуны (25% и 24%), а также акробаты (23%), фокусники и гимнасты (11%). Выступления животных 64% опрошенных назвали неотъемлемой частью циркового искусства.

Также российские зрители заявили, что любят цирк за ощущение праздника (15%), шоу (9%), волшебства и восторга (по 5%).

Как показал опрос, цирк остается местом семейного досуга: 44% респондентов заявили, что были там с детьми, а 40% — с другими членами семьи. С детьми чаще всего ходят в цирк женщины (50% против 37%), а вариант «с семьей» выбирали в основном мужчины (52% против 30%).

Опрос проводился с 20 по 23 сентября, респонденты из случайной выборки заполняли вопросник онлайн. Всего в исследовании участвовали 1652 россиянина.

Ранее данные «Яндекс Афиши» показали, что количество проданных в российские цирки билетов в 2023 году выросло в 3,9 раза по сравнению с допандемийным 2019-м и почти в два раза — с 2022-м. Однако, вопреки росту спроса, траты оказались в среднем ниже, чем были до пандемии.