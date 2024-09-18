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Эксклюзив

Глава Росгосцирка раскрыл, где «доживают старость» животные с манежа

Законопроекты по запрету дрессуры животных в цирках — это популизм, вызванный «нехваткой внимания», считает глава Росгосцирка Сергей Беляков. Практически все цирковые животные, по его словам, выступают «представителями династий»
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Сергей Беляков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Животные, выступающие в учреждениях Росгосцирка, по достижении старости передаются в частный сафари-парк «Тайган» в Крыму. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Инициативы и законопроекты по запрету дрессуры животных Беляков назвал популизмом, вызванным «нехваткой внимания». В качестве примера он привел заседание в Госдуме по поводу законопроекта депутата Владислава Даванкова (представляет партию «Новые люди»), в котором предлагается запретить цирки с животными. «Я готовился к дискуссии, продумывал аргументы, — вспоминает глава Роскосцирка. — В результате Даванков после трехминутной речи заявил, что у него скоро следующее совещание, ему нужно уходить, а нашу позицию мы можем выразить его коллегам. Я спросил, для чего нас вообще туда пригласили. Получил ответ, что у него нет времени. И он просто ушел. Это не про интерес к проблеме».

РБК направил запрос представителю Владислава Даванкова.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Отвечая на вопрос, что происходит с животными, которые по тем или иным причинам уже не могут выступать в цирке, Беляков привел в пример бурых медведей, которые активно размножаются и в неволе. Когда медведь выбывает из работы по возрасту или здоровью, возникает «колоссальная проблема», признает глава Росгосцирка: «Где его дальше содержать? В клетке — губительно. Дрессировщик не может себе позволить кормить животное, которое не выступает. А зоопаркам они особо не нужны. Мы нашли лучший выход из создавшегося положения и заключили соглашение с частным сафари-парком «Тайган» в Крыму. Там открытые условия содержания. И все животные, которые у нас по той или иной причине выбывают, отправляются туда спокойно доживать старость».

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Сергей Беляков

Сейчас практически все животные, выступающие в цирках, — это второе и следующие поколения, рожденные в неволе. Как таковых устоявшихся расценок на них нет. Например, тот же бурый медвежонок в среднем стоит 30 тыс. руб. Экзотика — жирафы или слоны — обходится дороже. «Белый медведь обойдется сейчас в сотни тысяч долларов, но из-за специфики законодательства предложения просто нет», — рассуждает Беляков. При этом Росгосцирк, оговаривается его гендиректор, своих животных принципиально не продает и оставляет только для собственных нужд.

Ранее с критикой законопроекта по запрету цирка с животными выступал и глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он, в частности, отмечал, что, «когда эти люди без остановки орут, что «мы за цирк без животных», создается иллюзия, что «мы» — это какая-то многомиллионная армия», что не соответствует действительности. И Большой цирк, и Росгосцирк, по словам Запашного, каждый год констатируют увеличение зрительского потока, при этом практически все российские цирки работают с животными.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Мария Лисицына
Росгосцирк цирк животные развлечения
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