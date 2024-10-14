Минздрав назвал недостоверными данные о нехватке антибиотиков

«Известия» сообщили о нехватке антибиотиков (рокситромицина, азитромицина, кларитромицина и эритромицина) в ряде регионов России. В Минздраве заявили, что препараты доступны в аптеках

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Информация о нехватке широко применяемых антибиотиков в России является недостоверной, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Газета «Известия» сообщила, что в как минимум 25 регионах России из аптек пропали препараты, содержащие действующее вещество рокситромицин, а в ряде региональных аптек также не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. При этом нехватка всех типов препаратов отмечается в аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

«Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье», — говорится в сообщении Минздрава.

Там уточнили, что, по данным системы маркировки лекарств, в Дагестане в наличии имеются более 29 тыс. упаковок азитромицина, более 7 тыс. упаковок кларитрицина, более 4,5 тыс. упаковок эритромицина. В Крыму в наличии более 71 тыс. упаковок азитромицина, более 8 тыс. упаковок кларитромицина, более 3,8 тыс. упаковок эритромицина. В Кабардино-Балкарии в наличии более 30 тыс. упаковок азитромицина, более 3 тыс. кларитромицина, более 2,6 тыс. упаковок эритромицина. В Карачаево-Черкесии в наличии более 11 тыс. упаковок азитромицина, более 4 тыс. упаковок кларитромицина, более 1,6 тыс. упаковок эритромицина. В Чечне в наличии более 4 тыс. упаковок азитромицина, более 2 тыс. упаковок кларитромицина, более 0,6 тыс. упаковок эритромицина.

В Минздраве заявили, что по всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет. Так, за девять месяцев текущего года в гражданский оборот введено более 28,5 млн упаковок азитромицина (за весь 2023 год 29,1 млн) и 4,8 млн упаковок кларитромицина (за весь 2023 год — 4,2 млн упаковок).

«Призываем коллег-журналистов более внимательно подходить к проверке информации», — призвали в министерстве.

«Известия» в своей статье приводят данные аналитической компании RNC Pharma, согласно которым, за восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот ввели меньше упаковок препаратов с рокситромицином, чем за тот же период в прошлом году: 10,3 тыс. против 11,04 тыс. упаковок.

Упаковок лекарств с эритромицином в аптеки за январь—август доставили 787,7 тыс. штук, в прошлом году за аналогичный период — 921,6 тыс. Лекарства с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм» в этом году вовсе не поступали в гражданский оборот, а лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода поставили вдвое меньше — 231,2 тыс. упаковок против 374,5 тыс. и 60 тыс. против 144,5 тыс.

Продажи лекарств в аптеках ряда регионов прекратились в связи с переходом на иные, более современные лекарства, предположил директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов. По его мнению, эти антибиотики «переходят в разряд нишевых, которые используются при отдельных заболеваниях или назначаются пациентам с определенными особенностями, где применение других препаратов сопряжено с рисками».

Препараты, нехватку которых заметили в российских аптеках, широко применяются и для лечения мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, их же назначают при болезни Лайма, сообщила газете терапевт Светлана Каневская. Эти препараты заменимы и их отсутствие катастрофой не является, подтвердил терапевт и пульмонолог Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.