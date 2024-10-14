 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Известия» сообщили о нехватке широко применяемых антибиотиков в России

Издание обнаружило пропажу из аптек в некоторых регионах России антибиотиков на основе четырех действующих веществ: рокситромицина, эритромицина, кларитромицина и азитромицина. Врачи заверили в заменимости этих лекарств
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Не менее чем в 25 регионах России из аптек пропали препараты, содержащие действующее вещество рокситромицин, пишут «Известия» на основании данных региональных аптек.

Газета обнаружила нехватку еще трех похожих лекарств: в аптеках 12 субъектов страны нет препаратов с эритромицином, в шести — нет кларитромицина, в пяти — азитромицина. Как пишут «Известия», это широко применяемые антибиотики. Всех четырех лекарств не хватает в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионах.

В аптеках пропало слабительное из списка жизненно важных
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

За восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот ввели меньше упаковок препаратов с рокситромицином, чем за тот же период в прошлом году: 10,3 тыс. против 11,04 тыс. упаковок, следует из подсчетов аналитической компании RNC Pharma. За январь—август в этом году в аптеки доставили 787,7 тыс. упаковок лекарств с эритромицином, в прошлом году за аналогичный период — 921,6 тысяч.

В этом году лекарства с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм» в гражданский оборот не поступили, а лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода поставили вдвое меньше — 231,2 тыс. упаковок против 374,5 тыс. и 60 тыс. против 144,5 тыс.

Структура Минздрава подала в суд на ФАС из-за лекарства от муковисцидоза
Бизнес
Фото:Philipp von Ditfurth / DPA / ТАСС

Продажи лекарств в аптеках ряда регионов прекратились в связи с переходом на иные, более современные лекарства, предположил директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов. По его мнению, эти антибиотики «переходят в разряд нишевых, которые используются при отдельных заболеваниях или назначаются пациентам с определенными особенностями, где применение других препаратов сопряжено с рисками».

Препараты, нехватку которых заметили в российских аптеках, широко применяются и для лечения мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, их же назначают при болезни Лайма, сообщила газете терапевт Светлана Каневская. Эти препараты заменимы и их отсутствие катастрофой не является, подтвердил терапевт и пульмонолог Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.

Перечисленные антибиотики давно известны медицине и успешно применяются против инфекционных болезней, например, пневмонии или ангины, рассказала изданию врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. «Хоть они и широко применяются во врачебной практике, но это не означает, что для борьбы с инфекционными заболеваниями нельзя использовать другие антибиотики», — добавила она.

Вместе с тем, врач Павел Хорошев отметил, что при заменимости этих препаратов, бывают случат, когда нужны именно они: «Например, при борьбе с бактерией хеликобактер пилори, в 98,5% случаев приводящей к гастритам и язвенной болезни, назначают кларитромицин. Аналогов в этом случае нет».

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
аптеки лекарства антибиотики
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Россияне рассказали отношение к количеству мигрантов в странеОбщество, 06:02
Граждан Грузии и Украины объявили в розыск за взрыв на Крымском мостуПолитика, 05:59
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетностьПолитика, 05:39
В Госдуме предложили «закручивать гайки» вместо запрета животных в циркеОбщество, 05:11
Где россияне стали больше тратить в ресторанах этим летом. ИнфографикаБизнес, 05:00
«Известия» сообщили о нехватке широко применяемых антибиотиков в РоссииОбщество, 04:53
Китай окружил Тайвань в рамках военных учений по блокаде островаПолитика, 04:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Венгрия обвинила США в трате «многих миллионов долларов» на оппозициюПолитика, 04:02
В Германии обнаружили российского велосипедиста на военном объектеПолитика, 03:48
Vast Space рассказала о проекте замены МКСОбщество, 03:29
Спасатели США уехали из зоны урагана из-за грузовиков с ополченцамиПолитика, 03:20
Юристы оценили перспективу сохранения браков по схеме примирения МинюстаОбщество, 03:00
Байден заявил о готовности к переговорам по сокращению ядерного арсеналаПолитика, 02:28
Фигурантами дела экс-мэра Сочи стали врач, учительница и юристПолитика, 02:07