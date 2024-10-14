«Известия» сообщили о нехватке широко применяемых антибиотиков в России
Не менее чем в 25 регионах России из аптек пропали препараты, содержащие действующее вещество рокситромицин, пишут «Известия» на основании данных региональных аптек.
Газета обнаружила нехватку еще трех похожих лекарств: в аптеках 12 субъектов страны нет препаратов с эритромицином, в шести — нет кларитромицина, в пяти — азитромицина. Как пишут «Известия», это широко применяемые антибиотики. Всех четырех лекарств не хватает в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионах.
За восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот ввели меньше упаковок препаратов с рокситромицином, чем за тот же период в прошлом году: 10,3 тыс. против 11,04 тыс. упаковок, следует из подсчетов аналитической компании RNC Pharma. За январь—август в этом году в аптеки доставили 787,7 тыс. упаковок лекарств с эритромицином, в прошлом году за аналогичный период — 921,6 тысяч.
В этом году лекарства с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм» в гражданский оборот не поступили, а лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода поставили вдвое меньше — 231,2 тыс. упаковок против 374,5 тыс. и 60 тыс. против 144,5 тыс.
Продажи лекарств в аптеках ряда регионов прекратились в связи с переходом на иные, более современные лекарства, предположил директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов. По его мнению, эти антибиотики «переходят в разряд нишевых, которые используются при отдельных заболеваниях или назначаются пациентам с определенными особенностями, где применение других препаратов сопряжено с рисками».
Препараты, нехватку которых заметили в российских аптеках, широко применяются и для лечения мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, их же назначают при болезни Лайма, сообщила газете терапевт Светлана Каневская. Эти препараты заменимы и их отсутствие катастрофой не является, подтвердил терапевт и пульмонолог Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.
Перечисленные антибиотики давно известны медицине и успешно применяются против инфекционных болезней, например, пневмонии или ангины, рассказала изданию врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. «Хоть они и широко применяются во врачебной практике, но это не означает, что для борьбы с инфекционными заболеваниями нельзя использовать другие антибиотики», — добавила она.
Вместе с тем, врач Павел Хорошев отметил, что при заменимости этих препаратов, бывают случат, когда нужны именно они: «Например, при борьбе с бактерией хеликобактер пилори, в 98,5% случаев приводящей к гастритам и язвенной болезни, назначают кларитромицин. Аналогов в этом случае нет».
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