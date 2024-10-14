Палата адвокатов предложила уголовно наказывать за недопуск к задержанным

Инициатива предполагает тюремный срок за недопуск адвоката к задержанному, нарушение адвокатской тайны, а также за вмешательство в деятельность защитника

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Федеральная палата адвокатов (ФПА) России подготовила законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование юридической защите — он предполагает внесение ряда поправок в УК и УПК, в том числе создание новой ст. 149.1 УК «Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи», сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что наказание вплоть до четырех лишения свободы будет применяться за «недопуск адвоката к задержанному для участия в следственных и иных процессуальных действиях доверителя», а также за незаконный сбор или распространение сведений, составляющих адвокатскую тайну, «в целях нарушения права на получение квалифицированной юридической помощи». За «вмешательство в законную адвокатскую деятельность» или «препятствование» таковой адвокаты предлагают штрафовать (до 80 тыс. руб.) или назначать обязательные работы либо арест на срок до шести месяцев.

Наказание ужесточается, если перечисленные нарушения совершены с отягчающими обстоятельствами — группой лиц, по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с применением насилия в отношении адвоката и так далее. В таких случаях максимальный срок лишения свободы увеличится до шести лет.

В пояснительной записке адвокаты напоминают, что Конституция гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, но законодательство, однако, не предусматривает достаточной защиты этого права. Поэтому необходимо признать его нарушение общественно опасным деянием с наказанием в виде уголовной ответственности, считают в ФПА.

Руководитель группы по разработке законопроекта советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн сказал газете, что инициатива важна не столько для адвокатов, сколько для их доверителей: «Адвокатура существует не сама для себя, а призвана обеспечивать важную публично-правовую функцию. Эта норма прежде всего рассчитана обеспечить право на получение квалифицированной юридической помощи. В реализации этого права огромную, если не подавляющую роль играет именно адвокатура».

В Минюсте заявили газете, что «тесно взаимодействуют» с ФПА в вопросе «совершенствования нормативного правового регулирования» адвокатуры. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») сказала, что депутаты готовы «детально рассматривать предложения», как только законопроект поступит в комитет.

Осенью 2022 года газета со ссылкой на доклад ФПА и Центра конституционных исследований писала, что 41% защитников рассказали, что сталкивались с нарушениями их профессиональных прав, в частности со стороны следствия и полиции,

Опрос 520 адвокатов из 64 регионов России показал, что чаще всего адвокаты жаловались на нарушения их профессиональных прав со стороны следствия, например непредоставление процессуальных документов (67,5%) и ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела «по надуманным основаниям» (55,4%). Кроме того, адвокаты сталкивались с физическим (6,5%) и психологическим (31,5%) насилием со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов.

В ходе исследования 45,2% опрошенных адвокатов назвали выявленные проблемы системными, а 64,9% заявили, что они создают существенные или непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи. При этом опрошенные адвокаты обжаловали лишь 11,8% нарушений, в региональную палату за помощью обратились 38% защитников.

Исследователи объясняют такую низкую активность тем, что все средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении адвокатов, бесполезны и не позволяют защитить адвокатов даже от серьезного нарушения их профессиональных прав. «Адвокаты не тратят свое время на то, что бесполезно», — коротко прокомментировала проблему соавтор доклада, советник ФПА Ольга Шварц.