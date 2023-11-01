Палата адвокатов предложила уравнять оплату всех защитников по назначению
О чем просит палата
Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина обратилась к руководителю Судебного департамента при Верховном суде России Александру Гусеву с просьбой предоставить информацию, сколько сейчас расходуется средств на защиту по назначению. Об этом обращении РБК сообщили в палате.
По мнению Володиной, которое приводит пресс-служба ФПА, необходимо устранить очевидный дисбаланс в оплате труда адвокатов по назначению. «Если минимальная ставка за участие в уголовном деле сегодня с учетом индексации составляет 1646 руб. за судодень, то по гражданскому и административному делу оплата составляет 550 руб. Очевидный дисбаланс необходимо ликвидировать. Чтобы выйти к правительству с конкретным предложением, требуется финансовое обоснование. Первоочередная и вместе с тем самая сложная наша задача — посчитать расходы государства по этому вопросу», — пояснила Володина.
ФПА в своем письме (копия есть у РБК) просит судебный департамент предоставить сведения с 2020 по 2023 год об общем объеме выделенных бюджетных средств, а также раздельно по видам судопроизводства на выплату вознаграждения адвокатам, участвующим в делах по назначению, и средств на возмещение понесенных ими дополнительных расходов. Также палата просит сообщить об имеющейся кредиторской задолженности по вознаграждению адвокатов при ее наличии.
РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда.
Сколько адвокатов работают по назначению
В 2021 году защиту граждан в уголовном судопроизводстве по назначению осуществлял 34 831 юрист, что на 1971 больше, чем в 2020-м. В 2022 году — 34 270 специалистов. В 2022 году в гражданском судопроизводстве были задействованы 10 283 защитника по назначению, в административном — 4566.
Впрочем, по мнению главы юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, такой дисбаланс в оплате труда вполне оправдан. «Уголовные дела значительно серьезнее, нежели гражданские и административные, в которых можно потерять лишь материальный достаток, а не свободу, — пояснил он. — Если вознаграждения уравнять, то многие адвокаты будут отдавать предпочтение гражданскому судопроизводству».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, наоборот, уверен, что расценки необходимо уравнять, так как адвокаты в любом случае оказывают квалифицированную юридическую помощь, и разделений по виду права быть не должно.
Сколько платят и сколько должны адвокатам по назначению
В отчете о деятельности совета Федеральной палаты адвокатов с апреля 2021 года по апрель 2023 года говорится, что в 2021 году в ФПА поступила информация о задолженности правоохранительных органов и судов по оплате труда адвокатов, участвовавших в уголовном производстве по назначению. В соответствии со статистикой адвокатских палат объем бюджетных средств, начисленных в 2021 году за участие в уголовном судопроизводстве, составил 8,6 млрд руб. (в 2020 году — около 6,5 млрд руб.), говорится в отчете.
Согласно документу, по итогам 2021 года задолженность перед предоставленными государством адвокатами составила 613,7 млн руб. В суды было направлено 49 исков о взыскании задолженности на сумму более 2 млн руб., из которых было удовлетворено 26 на сумму 610,5 тыс. руб.
В 2022 году объем бюджетных средств, начисленных адвокатам за участие в уголовном судопроизводстве, составил более 10 млрд руб. Задолженность перед ними на конец 2022 года составила более 800 млн. Адвокаты направили в суд 70 исков о взыскании задолженности на сумму 3,2 млн руб., из них было удовлетворено 35 исков на 1,1 млн руб.
Каждый россиянин имеет право на бесплатную юридическую и адвокатскую помощь, оно закреплено в Конституции и УПК. Если у обвиняемого нет возможности пригласить адвоката по своему выбору, защитник назначается дознавателем, следователем или судьей; распределением поручений о защите занимается местная адвокатская палата. Выплата вознаграждения осуществляется на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда. Работа адвоката по назначению оплачивается за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели для федеральных судов общей юрисдикции или госорганов, наделенных полномочиями производить дознания и предварительные следствия. Вознаграждения и процессуальные издержки оплачиваются как по уголовному делу, так и в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, а также в рамках гражданского или административного судопроизводства.