Палата адвокатов предложила уравнять оплату всех защитников по назначению

Федеральная палата адвокатов запросила у Верховного суда данные о расходах на защиту по назначению, чтобы выйти с инициативой выравнивания оплаты труда назначенных адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам

Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

О чем просит палата

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина обратилась к руководителю Судебного департамента при Верховном суде России Александру Гусеву с просьбой предоставить информацию, сколько сейчас расходуется средств на защиту по назначению. Об этом обращении РБК сообщили в палате.

По мнению Володиной, которое приводит пресс-служба ФПА, необходимо устранить очевидный дисбаланс в оплате труда адвокатов по назначению. «Если минимальная ставка за участие в уголовном деле сегодня с учетом индексации составляет 1646 руб. за судодень, то по гражданскому и административному делу оплата составляет 550 руб. Очевидный дисбаланс необходимо ликвидировать. Чтобы выйти к правительству с конкретным предложением, требуется финансовое обоснование. Первоочередная и вместе с тем самая сложная наша задача — посчитать расходы государства по этому вопросу», — пояснила Володина.

ФПА в своем письме (копия есть у РБК) просит судебный департамент предоставить сведения с 2020 по 2023 год об общем объеме выделенных бюджетных средств, а также раздельно по видам судопроизводства на выплату вознаграждения адвокатам, участвующим в делах по назначению, и средств на возмещение понесенных ими дополнительных расходов. Также палата просит сообщить об имеющейся кредиторской задолженности по вознаграждению адвокатов при ее наличии.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда.

Сколько адвокатов работают по назначению В 2021 году защиту граждан в уголовном судопроизводстве по назначению осуществлял 34 831 юрист, что на 1971 больше, чем в 2020-м. В 2022 году — 34 270 специалистов. В 2022 году в гражданском судопроизводстве были задействованы 10 283 защитника по назначению, в административном — 4566.

Впрочем, по мнению главы юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, такой дисбаланс в оплате труда вполне оправдан. «Уголовные дела значительно серьезнее, нежели гражданские и административные, в которых можно потерять лишь материальный достаток, а не свободу, — пояснил он. — Если вознаграждения уравнять, то многие адвокаты будут отдавать предпочтение гражданскому судопроизводству».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, наоборот, уверен, что расценки необходимо уравнять, так как адвокаты в любом случае оказывают квалифицированную юридическую помощь, и разделений по виду права быть не должно.

Сколько платят и сколько должны адвокатам по назначению

В отчете о деятельности совета Федеральной палаты адвокатов с апреля 2021 года по апрель 2023 года говорится, что в 2021 году в ФПА поступила информация о задолженности правоохранительных органов и судов по оплате труда адвокатов, участвовавших в уголовном производстве по назначению. В соответствии со статистикой адвокатских палат объем бюджетных средств, начисленных в 2021 году за участие в уголовном судопроизводстве, составил 8,6 млрд руб. (в 2020 году — около 6,5 млрд руб.), говорится в отчете.

Согласно документу, по итогам 2021 года задолженность перед предоставленными государством адвокатами составила 613,7 млн руб. В суды было направлено 49 исков о взыскании задолженности на сумму более 2 млн руб., из которых было удовлетворено 26 на сумму 610,5 тыс. руб.

В 2022 году объем бюджетных средств, начисленных адвокатам за участие в уголовном судопроизводстве, составил более 10 млрд руб. Задолженность перед ними на конец 2022 года составила более 800 млн. Адвокаты направили в суд 70 исков о взыскании задолженности на сумму 3,2 млн руб., из них было удовлетворено 35 исков на 1,1 млн руб.