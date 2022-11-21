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«Коммерсантъ» узнал, что 41% адвокатов сталкивались с нарушениями их прав

«Коммерсантъ»: 41% адвокатов сталкивались с нарушением прав со стороны следствия
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

За последний год 41% защитников столкнулись с нарушениями их профессиональных прав, в частности со стороны следствия и полиции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Федеральной палаты адвокатов (ФПА) и Центра конституционных исследований.

Опрос 520 адвокатов из 64 регионов России показал, что чаще всего адвокаты жаловались на нарушения их профессиональных прав со стороны следствия, например непредоставление процессуальных документов (67,5%) и ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела «по надуманным основаниям» (55,4%). Кроме того, адвокаты сталкивались с физическим (6,5%) и психологическим (31,5%) насилием со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов.

В ходе исследования 45,2% опрошенных адвокатов назвали выявленные проблемы системными, а 64,9% заявили, что они создают существенные или непреодолимые препятствия в оказании юридической помощи. При этом опрошенные адвокаты обжаловали лишь 11,8% нарушений, в региональную палату за помощью обратились 38% защитников.

Исследователи объясняют такую низкую активность тем, что все средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении адвокатов, бесполезны и не позволяют защитить адвокатов даже от серьезного нарушения их профессиональных прав. «Адвокаты не тратят свое время на то, что бесполезно», — коротко прокомментировала проблему соавтор доклада, советник ФПА Ольга Шварц.

Как отмечает «Коммерсантъ», в июле 2020 года ФПА анонсировала законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката. Авторы предполагали дополнить Уголовный кодекс соответствующей новой статьей. В сентябре 2020 года законопроект вынесли на общественное обсуждение, часть адвокатского сообщества его раскритиковала. Недовольные указывали, что формулировка о «привлечении к ответственности за воспрепятствование деятельности» не покрывает большинства нарушений и работать не будет. В итоге законопроект так и не был внесен.

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, бывший заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков не считает, что новая статья УК принципиально изменит ситуацию. По его мнению, нужно активнее использовать уже имеющиеся инструменты для борьбы с нарушениями прав защитников.

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Адвокат Александр Попков говорит о том, что при текущем правоприменении, «когда любой полицейский априори прав», не помогут «даже самые прогрессивные законы».

Советник ФПА и один из соавторов доклада Ольга Шварц возражает Попкову. По ее словам, в случае принятия поправок у адвокатов будет больше оснований что-то требовать. «У них будут защитные механизмы, формально будет на что ссылаться. Сейчас нет даже этого», — указывает она.

Теги
Опрос адвокаты суды Федеральная палата адвокатов полиция Следственный комитет
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