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Общество ,  
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Юристы оценили перспективу сохранения браков по схеме примирения Минюста

Супруги иногда подают иски о разводе «импульсивно», процедура примирения может включать поход к психологу, в законодательстве необходимо полноценно описать, как будет работать механизм налаживания отношений, считают юристы
Фото: Studio Romantic / Fotodom / Shutterstock
Фото: Studio Romantic / Fotodom / Shutterstock

Обязательная процедура примирения перед разводом, которую Минюст предложил закрепить в законодательстве, может сохранить большое количество семей и снять нагрузку с судов, полагают опрошенные РБК эксперты.

Инициатива министерства предусматривает обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

В настоящее время в России уже есть процедура досудебного урегулирования при расставании супругов — медиация, но она больше касается раздела имущества и других последствий развода, отметил в разговоре с РБК юрист Олег Силкин. «А вот то, что предлагают ввести, это обязательный поход к семейному психологу, он уже направлен на взаимоотношения супругов», — указывает он.

Участие психолога должно быть обязательным при реализации примирительной процедуры, сказала РБК юрист Алла Георгиева. Она обращает внимание, что иски о разводе не всегда поданы «осознанно и взвешенно», иногда стороны действуют «импульсивно».

«Конституцией предусмотрено, что семья находится под защитой государства. Поэтому Министерство юстиции, считаю, предлагает правильную процедуру. Думаю, она будет результативной и сохранит большое количество семей», — говорит Георгиева.

В то же время она указывает, что поправки в законодательство должны содержать полноценный механизм такой процедуры, поскольку один из супругов может уклоняться от участия в ней.

«Кто и как будет информировать стороны о прохождения процедуры? Что будет, если стороны не явились на примирение или явилась одна из сторон? Сколько считается достаточным таких визитов к психологу? В чем заключается процедура примирения?» — перечисляет Георгиева.

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Юрист также приводит примеры из мировой практики. Так, в Норвегии вовлечение посредника в разрешение семейных споров обязательно и дало положительную практику, его позже переняла Дания, рассказывает Георгиева. В Ирландии и Швеции существует добровольная процедура примирения, отмечает эксперт.

«В целом, опыт других стран показывает, что обсуждение спорных вопросов с посредником в семейных вопросах очень необходим для сохранения семьи. Важно только найти квалифицированного специалиста, который действительно поможет супругам сохранить свой брак», — указывает юрист.

Процедура обязательного примирения снизит нагрузку на суды, которые регистрируют иски, а также готовят документы по каждому этапу дела, считает Георгиева.

«Бывает так, что стороны после подачи иска о расторжении брака в суд, примирившись, не приходят в судебное заседание и не уведомляют об этом суд, а суду все равно необходимо «работать» с иском — выносить определение об оставлении иска без рассмотрения по причине неявки сторон без уважительных причин. После одобрения законопроекта судебные процедуры сократятся в разы», — отмечает она.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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