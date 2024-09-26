Shaman объявил о разводе с женой

Ярослав Дронов (Shaman) и Елена Мартынова (Фото: e.a.martynova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, сообщил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой. Публикация появилась в телеграм-канале исполнителя. Пара была в браке больше семи лет.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — написал он.

По словам Дронова, поводом для расторжения брака стали напряженный график работы и сильная занятость.

Информацию подтвердила и Мартынова. «Это решение мы приняли совместно и считаем правильным», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В мае 2024 года в Шаман заявил в интервью, что старается уделять внимание жене, несмотря постоянные гастроли и разъезды: ежедневно посылает ей цветы и записки.

Дронову 32 года. Известность певцу принесли вышедшие в 2020–2021 годах песни, но широкую популярность он приобрел в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем», «Я русский» и другие.

В 2023 году Shaman стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В начале июля, после введения против Дронова европейских санкций, YouTube заблокировал его канал.

Елене Мартыновой 46 лет, она пиарщица. С 2018 года она работала в «МегаФоне», где совмещала должности заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. В 2021 году за свою работу в «МегаФоне» она вошла в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям по версии Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). До брака с Дроновым была замужем за писателем Александром Цыпкиным.