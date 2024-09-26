 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Shaman объявил о разводе с женой

Ярослав Дронов&nbsp;(Shaman)&nbsp;и&nbsp;Елена Мартынова
Ярослав Дронов (Shaman) и Елена Мартынова (Фото: e.a.martynova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, сообщил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой. Публикация появилась в телеграм-канале исполнителя. Пара была в браке больше семи лет.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — написал он.

По словам Дронова, поводом для расторжения брака стали напряженный график работы и сильная занятость.

Информацию подтвердила и Мартынова. «Это решение мы приняли совместно и считаем правильным», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концерт
Общество
Shaman (Ярослав Дронов)

В мае 2024 года в Шаман заявил в интервью, что старается уделять внимание жене, несмотря постоянные гастроли и разъезды: ежедневно посылает ей цветы и записки.

Дронову 32 года. Известность певцу принесли вышедшие в 2020–2021 годах песни, но широкую популярность он приобрел в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем», «Я русский» и другие.

В 2023 году Shaman стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. В начале июля, после введения против Дронова европейских санкций, YouTube заблокировал его канал.

Елене Мартыновой 46 лет, она пиарщица. С 2018 года она работала в «МегаФоне», где совмещала должности заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. В 2021 году за свою работу в «МегаФоне» она вошла в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям по версии Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). До брака с Дроновым была замужем за писателем Александром Цыпкиным.

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Shaman развод
Материалы по теме
Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концерт
Общество
Даванков после концерта Shaman за ₽16 млн предложил ограничить госзакупки
Политика
Песков назвал песни Shaman попадающими в яблочко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналыПолитика, 14:20
Цена золота впервые в истории превысила $2700 за унциюИнвестиции, 14:18
Песков предложил подождать ответа на вопрос о ядерном сдерживании УкраиныПолитика, 14:17
Глава набсовета Мосбиржи призвал к стимулированию коллективных инвестицийИнвестиции, 14:12
В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родинеСпорт, 14:08
Мартынова подтвердила развод с певцом ShamanОбщество, 14:06
Компании забывают защищать DNS-протоколы. Как этим пользуются хакерыPro, 14:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новак сообщил о нормальной работе Московского НПЗ после атаки дронаОбщество, 13:55
Обвинение попросило назначить Панину шесть лет колонииОбщество, 13:51
Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку КиеваПолитика, 13:47
В Приморье вычислили, кто пропустил через границу 3,5 т бивней мамонтаОбщество, 13:43
Как открыть киберспортивный клуб по франшизе: перспективы и нюансыРБК Франшизы, 13:43
Сафонов объяснил уход в ПСЖ тем, что в России «все варятся в одном котле»Спорт, 13:43
В ФРГ призвали ввести в Европе налог на оборонуПолитика, 13:41