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Минпросвещения предложило дать школьным учителям отсрочку от мобилизации

Минпросвещения направило в правительство ходатайство об отсрочке для школьных учителей
Ведомство уже направило ходатайство в кабмин и ждет ответа. Замминистра Андрей Корнеев указал, что решение во многом будет зависеть от позиции Минобороны
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министерство просвещения предлагает предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации, заявил ТАСС замминистра Андрей Корнеев. Ведомство уже направило ходатайство в правительство.

«Ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», — добавил Корнеев. По его словам, многое будет зависеть от позиции Минобороны и Генштаба.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Власти обещали, что под призыв попадут россияне, служившие в армии и имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. При этом в региональных военкоматах впоследствии уточняли, что отсутствие последнего не может быть условием для отсрочки.

Минобороны решило не призывать сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, системообразующих СМИ и финансовых организаций. Кроме того, призыву по мобилизации не подлежат студенты очных и вечерних отделений вузов и колледжей, аспиранты.

Минцифры в октябре предложило дать отсрочку школьным учителям информатики и преподавателям цифровых дисциплин в вузах.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
отсрочка частичная мобилизация учителя Минпросвещения
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