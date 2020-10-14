Путин наградил орденами Кудрина и Нюту Федермессер

Анна Федермессер (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких десятков человек, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных оказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля».

В списке есть также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (орден Александра Невского) — «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность».

Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер получила орден Почета — «за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Орден Александра Невского также получил глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун — «за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией». За борьбу с коронавирусом орден Александра Невского получил и главный врач московской станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.