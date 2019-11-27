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Общество ,  
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Путин наградил Ротенберга орденом Александра Невского за заслуги в спорте

Президент Владимир Путин вручил орден Александра Невского совладельцу и члену совета директоров СМП Банка, вице-президенту Федерации дзюдо России, генеральному директору Общества содействию развития спортивных видов единоборств «Отечество» Борису Ротенбергу. Награды бизнесмен (Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд) был удостоен за «заслуги в развитии физической культуры и спорта», а также активную общественную деятельность.

Указ о награждении Ротенберга Путин подписал 11 ноября. Тем же указом ордена Почета был удостоен сын первого тренера Путина по дзюдо, президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин.

Награды Ротенберг и Рахлин получили из рук Путина в клубе дзюдо «Турбостроитель», где тот сам занимался у Анатолия Рахлина, сообщает «РИА Новости».

Общество
Путин рассказал об изменениях сознания под влиянием тренера

Сегодня же в эфир Первого канала вышел посвященный первому тренеру Путина документальный фильм «Тренер». В данном для фильма интервью президент рассказал о том, какое влияние на его судьбу оказал спорт.

Теги: Борис Ротенберг, государственные награды
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