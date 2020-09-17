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Политика ,  
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Путин наградил Медведева на юбилей орденом

Указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени подписан 14 сентября, в день, когда Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Указ Путина, датированный 14 сентября, опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Политика
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев (слева направо). Архивное фото

После этого награждения Медведев стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней. Высшую, первую, ступень этого ордена Медведев получил по указу Путина на 50-летие 14 сентября 2015 года с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед государством». Тогда Медведев возглавлял правительство.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Медведев был награжден в 2005 году.

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден в 1994 году, до учреждения ордена Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году орден «За заслуги перед Отечеством» являлся высшей государственной наградой.

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