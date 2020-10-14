Показанное Дудем видео с пятном у Камчатки сняли не в Авачинском заливе

Корреспондент РБК выяснила, где и как на самом деле было снято пятно в океане, показанное в ролике, который распространил Юрий Дудь

Фото: yurydud / Instagram

Видеоролик с пятном в океане, снятый с высоты птичьего полета, который в начале октября показал в Instagram Юрий Дудь и благодаря которому многие в России узнали о проблеме, снят не на Халактырском пляже и не в Авачинском заливе, а значительно севернее, выяснил РБК.

Видео снял 1 октября пилот местной авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Задирей, рассказал РБК директор Кроноцкого заповедника Камчатки Петр Шпиленок и подтвердил сам Задирей. Он рассказал, что заметил пятно в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка во время полета из Петропавловска на Командорские острова, примерно на 80 км севернее Халактырского пляжа. Эти бухты расположены в Кроноцком заливе. По его словам, в тот момент он «даже не знал, какая истерия идет по поводу Халактырского пляжа». «Пятна в океане бывали, но это было нечто гигантское грязно желто-коричневого цвета, с желтой пеной вдоль берега. 30 лет на Камчатке летаю и такого не видел», — вспоминает он.

Видео Задирей передал директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, который знаком с серферами. Те попросили привлечь внимание к проблеме, ролик передали Дудю и в результате «все спуталось»: видео стали ассоциировать с Халактыркой, объясняет пилот. Экологическое происшествие стало прочно ассоциироваться в соцсетях и медиа как происшествие на Халактырском пляже. Тот факт, что аномалия наблюдается и на севере, прошел мимо общественного внимания. «Туда просто дорог нет, почти никто не живет, попасть можно только вертолетом — и что на севере происходит, никто не знает», — рассуждает пилот.

Дудь опубликовал несколько видео с Камчатки, в том числе кадры с пятном у побережья 3 октября. В другом ролике основатель школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов показывал выброшенных на пляж морских животных.