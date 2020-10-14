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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Показанное Дудем видео с пятном у Камчатки сняли не в Авачинском заливе

Корреспондент РБК выяснила, где и как на самом деле было снято пятно в океане, показанное в ролике, который распространил Юрий Дудь
Фото:yurydud / Instagram
Фото: yurydud / Instagram

Видеоролик с пятном в океане, снятый с высоты птичьего полета, который в начале октября показал в Instagram Юрий Дудь и благодаря которому многие в России узнали о проблеме, снят не на Халактырском пляже и не в Авачинском заливе, а значительно севернее, выяснил РБК.

Видео снял 1 октября пилот местной авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Задирей, рассказал РБК директор Кроноцкого заповедника Камчатки Петр Шпиленок и подтвердил сам Задирей. Он рассказал, что заметил пятно в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка во время полета из Петропавловска на Командорские острова, примерно на 80 км севернее Халактырского пляжа. Эти бухты расположены в Кроноцком заливе. По его словам, в тот момент он «даже не знал, какая истерия идет по поводу Халактырского пляжа». «Пятна в океане бывали, но это было нечто гигантское грязно желто-коричневого цвета, с желтой пеной вдоль берега. 30 лет на Камчатке летаю и такого не видел», — вспоминает он.

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Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace

Видео Задирей передал директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, который знаком с серферами. Те попросили привлечь внимание к проблеме, ролик передали Дудю и в результате «все спуталось»: видео стали ассоциировать с Халактыркой, объясняет пилот. Экологическое происшествие стало прочно ассоциироваться в соцсетях и медиа как происшествие на Халактырском пляже. Тот факт, что аномалия наблюдается и на севере, прошел мимо общественного внимания. «Туда просто дорог нет, почти никто не живет, попасть можно только вертолетом — и что на севере происходит, никто не знает», — рассуждает пилот.

Дудь опубликовал несколько видео с Камчатки, в том числе кадры с пятном у побережья 3 октября. В другом ролике основатель школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов показывал выброшенных на пляж морских животных.

«Я могу сказать, что, да, именно это видео было у него [Дудя] опубликовано. Именно это оригинальное видео, которое Дмитрий Задирей снял», — заявил РБК директор горно-спортивной базы «Снежная долина» Александр Мороз.

В свою очередь, Антон Морозов подтвердил, что получил видео от директора «Снежной долины». «А я передал Юрию Дудю», — сказал он.

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РБК обратился за комментарием к Юрию Дудю.

Об экологическом происшествии у побережья Камчатки стало известно в первых числах октября, во многом благодаря распространившимся в соцсетях фотографиям и видео выброшенных на берег морских животных и воды необычного цвета. Одними из первых о происшествии рассказали сотрудники серф-лагеря Snowave на берегу Халактырского пляжа Авачинского залива Камчатки. В результате экологическое происшествие стало ассоциироваться с Халактырским пляжем и Авачинским заливом, хотя впоследствии выяснилось, что зона происшествия превосходит пределы залива и затрагивает в том числе воды у мыса Лопатка и Охотское побережье Камчатки.

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Майи&nbsp;Рудик

Сообщения о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных на Камчатке поступили от серферов в конце сентября. Они жаловались на першение в горле и жжение в глазах после купания. По факту загрязнения на Камчатке было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Однако причины до сих пор не установлены, рассматриваются как версии, связанные с техногенными, так и с природными факторами.

Специалисты не нашли в пробах, взятых на Козельском полигоне ядохимикатов, на Камчатке и в ближайших водоемах превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что существенных выбросов с полигона нет. Вице-президент РАН Андрей Адрианов отметил, что загрязнение в водах Камчатки, в результате чего погибло множество морских животных, было вызвано не техногенными причинами, а цветением микроводорослей, выделяющих особые вещества.

Авторы
Елизавета Антонова, Екатерина Костина, Любовь Порываева
Камчатка экологическая катастрофа дикая природа
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