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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 октября

Младшеклассников в Москве возвращают в школы, в мире зарегистрировали более 38 млн заражений коронавирусом, Украина продлила карантин: самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
0
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,326 млн человек (плюс 13 868 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,9 тыс. человек (плюс 244 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Московских старшеклассников после удлиненных каникул переводят на дистанционное обучение до 1 ноября. Ученики 1–5-х классов вернутся в школы с 19 октября, их транспортные карты разблокируют.
  • Число новых случаев заражения коронавирусом в России будет расти еще 20 дней, такой прогноз дал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов. «Через 20 дней ожидается стабилизация заболеваемости, если не произойдет каких-то экстремальных ситуаций, которые могут повлиять на восприимчивость к инфекции», — считает он.
  • В РАН заявили о положительных результатах в первые дни испытаний третьей российской вакцины от коронавируса.
  • Во Владивостоке ученики 107 классов из 33 государственных школ были переведены на дистанционную форму обучения из-за случаев обнаружения COVID-19 у учеников и педагогов.

  • Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» исследовательского центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет.
  • Россиян обязали иметь справку об отсутствии COVID при въезде в Белоруссию, они должны будут предъявить оригинал документа об отрицательном результате теста на коронавирус на русском, белорусском или английском языках. Тест нужно сделать не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 37,7 млн человек, из них более 1,07 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 38,13 млн человек, в том числе 1,08 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,87 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,23 млн), на третьем — Бразилия (более 5,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (924 тыс.).
  • С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
  • В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны пандемии в мире. Там указали, что сейчас есть страны, где идет подъем заболеваемости, и страны, где число заболевших снижается.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Правительство Украины продлило введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения до 31 декабря 2020 года. Глава Минздрава страны Максим Степанов заявил, что Украина может закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» только после ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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