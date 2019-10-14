В «Матросской Тишине» сменился начальник

Новым начальником столичного СИЗО стал Виктор Пастушенко, который ранее руководил томским изолятором

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

В московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» («ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве) сменился начальник, сообщил РБК правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Руководителем стал Виктор Пастушенко, который ранее возглавлял изолятор в Томске.

О том, что СИЗО возглавляет Пастушенко, сообщается также на сайте московского управления ФСИН.

Мельников уточнил, что новый глава «Матросской Тишины» уже приступил к своим обязанностям. По мнению представителя ОНК, Пастушенко сможет легко «включиться» в работу, поскольку томский изолятор, которым он руководил ранее, похож на московское СИЗО, в том числе по наличию больничных корпусов на его территории.

Ранее «Матросскую Тишину» возглавлял полковник внутренней службы Сергей Поздеев. Причины его ухода в ОНК не пояснили. Как сообщает ТАСС, две недели назад он ушел на пенсию.

Поздеев был назначен на должность начальника «Матросской Тишины» в феврале 2018 года, сменив ушедшего на пенсию полковника внутренней службы Владимира Клочека. Тогда смена руководства произошла после публикаций члена ОНК Евы Меркачевой о том, что в «Матросской Тишине» есть камеры повышенной комфортности.