Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В заявлении курдской стороны указывается, что развертывание войск поддержит их «Сирийские демократические силы» (СДС) в противостоянии с «агрессией и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники».

По информации агентства Reuters, переговоры курдов и представителей властей Сирии состоялись на российской военной базе Хмеймим.

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему российского образования

Свою точку зрения Арановский высказал в «особом мнении» по одному из решений. На прошлой неделе суд поддержал бывшего преподавателя Михаила Чайковского, заявив, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».

По словам Арановского, «профессиональное образование» не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов».

В системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта», считает он.

Кроме того, судья напомнил о низких зарплатах преподавателей, отметив, что их «благополучия и достоинства» напрямую зависит качество обучения. «Бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, стоило использовать «на достойную оплату труда преподавателей.

Он также упрекнул ректоров за отказ от «самоуправления и академической свободы», что привело к тому, что в результате они «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского телевидения

Украинский президент призвал сограждан во время митингов, намеченных на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».