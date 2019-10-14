Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Власти Подмосковья приостановили выделение земли для рекультивации полигона «Ядрово»
Министерство ЖКХ Московской области выступило против выделения земли для рекультивации полигона «Ядрово», следует из протокола совещания, прошедшего 13 сентября в министерстве имущественных отношений Подмосковья, с которым ознакомился РБК.
- По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить в адрес областных министерств имущественных отношений и экологии и властям Волоколамска позицию о дальнейших действиях по постановке земельных участков на кадастровый учет.
- Ранее суд арестовал имущество оператора свалки, а одним из собственников полигона стал родственник директора ФСБ России.
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