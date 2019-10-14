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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Выделение земли для рекультивации полигона «Ядрово» приостановили, Сирия отправит войска для помощи курдам, судья КС раскритиковал образование, Зеленский призвал украинцев не помогать «недругам»; главные новости — в обзоре РБК
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Власти Подмосковья приостановили выделение земли для рекультивации полигона «Ядрово»

Министерство ЖКХ Московской области выступило против выделения земли для рекультивации полигона «Ядрово», следует из протокола совещания, прошедшего 13 сентября в министерстве имущественных отношений Подмосковья, с которым ознакомился РБК.

  • По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить в адрес областных министерств имущественных отношений и экологии и властям Волоколамска позицию о дальнейших действиях по постановке земельных участков на кадастровый учет.
  • Ранее суд арестовал имущество оператора свалки, а одним из собственников полигона стал родственник директора ФСБ России.

Курды и Дамаск договорились о размещении на границе сирийских войск

Согласно достигнутым соглашениям, войска президента Башара Асада должны помочь отразить наступление Турции.

  • В заявлении курдской стороны указывается, что развертывание войск поддержит их «Сирийские демократические силы» (СДС) в противостоянии с «агрессией и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники».
  • По информации агентства Reuters, переговоры курдов и представителей властей Сирии состоялись на российской военной базе Хмеймим.

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал систему российского образования

Свою точку зрения Арановский высказал в «особом мнении» по одному из решений. На прошлой неделе суд поддержал бывшего преподавателя Михаила Чайковского, заявив, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы». 

  • По словам Арановского, «профессиональное образование» не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов».
  • В системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта», считает он.
  • Кроме того, судья напомнил о низких зарплатах преподавателей, отметив, что их «благополучия и достоинства» напрямую зависит качество обучения. «Бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, стоило использовать «на достойную оплату труда преподавателей.
  • Он также упрекнул ректоров за отказ от «самоуправления и академической свободы», что привело к тому, что в результате они «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского телевидения

Украинский президент призвал сограждан во время митингов, намеченных на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

  • «Прошу вас — будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка", - сказал он и добавил, что не стоит своими же руками делать подарки для недругов.
  • По словам президента, «недруги» Украины «мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос», а также «очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными».
  • Зеленский призвал сограждан «на зависть всем» доказать, что украинцы «свободный, цивилизованный, а главное — мудрый народ».
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