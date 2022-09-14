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В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей из-за сбоя

ГИБДД: в Москве из-за сбоя приостановлена регистрация автомобилей и выдача прав
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве 14 сентября приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов, сообщается в телеграм-канале столичной ГИБДД.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении.

Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, добавили в Госавтоинспекции Москвы.

Материал дополняется

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Москва водительские права регистрация автомобилей Госавтоинспекция
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