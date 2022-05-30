Россияне смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода

Загрузить водительское удостоверение и полис ОСАГО в электронном виде и показывать их сотруднику ГИБДД можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Авто»

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минцифры и МВД собираются запустить сервис, который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Загрузить водительские права и полис ОСАГО в электронном виде можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

«Минцифры России и МВД России продолжают вести активную цифровизацию услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения «Госуслуги Авто» и перевода документов для автовладельцев в цифровой вид», — говорится в сообщении.

С помощью приложения «Госуслуги Авто» автовладельцы могут показывать свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД в виде QR-кода (данные об автомобиле загружаются из базы ГИБДД), оплатить или обжаловать автоштрафы онлайн, передать право на управление автомобилем, составить европротокол онлайн, получить выписку из реестра транспортных средств, а также записаться на замену прав или регистрацию транспорта. На портале государственных услуг отмечается, что в 2022 году электронные СТС действуют в тестовом режиме. Инспектор может попросить бумажный документ.

Возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени прошлого года.