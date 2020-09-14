Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
СМИ узнали о предложении МВД ввести «авансовый» налог для мигрантов Общество, 09:04 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 09:03 «Макдоналдс» откроет первые рестораны на Дальнем Востоке Общество, 09:00 Первые выборы в России во время пандемии. Главное Политика, 08:47 В Кузбассе обрушилась шахта Общество, 08:41 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 08:35 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 сентября Общество, 08:34 Серийные покупатели: зачем делать слияния и поглощения частью стратегии Pro, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 Проблемы поколения Z: советы психологов Совместный проект, 08:03 В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет Общество, 08:02 Оборонный Промсвязьбанк оказался среди лидеров по убыткам из-за пандемии Финансы, 08:00 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 07:25 Махонин победил на выборах главы Пермского края Политика, 07:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 сентября

В Чехии и Австрии сообщили о начале второй волны коронавируса, в Израиле вводят жесткий карантин, в российский больница лечатся более 90 тыс. пациентов с коронавирусом — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,062 млн человек (плюс 5449 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 578 человек (плюс 94 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 876 тыс. больных. Последние десять дней в России фиксируют более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. До этого на протяжении двух недель ежедневный прирост заболевших не превышал отметку 5 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Минздрава Михаил Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов с возвращением людей из отпусков. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.
Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Больше трети российских школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки, у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашних заданий.
  • В российских больницах находятся более 90 тыс. больных коронавирусной инфекцией, заявил Мурашко. Он отметил, что сейчас медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,63 млн, из них почти 917 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились почти 29 млн человек, из них более 922 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены почти 6,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,7 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (почти 722 тыс.).
  • ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.
  • Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о начале второй волны эпидемии. За две недели суточный прирост заболевших в стране вырос в 2,5 раза. О приходе второй волны сообщило и правительство Чехии.
  • Кабмин Израиля решил с 18 сентября ввести жесткий карантин в стране на три недели.
  • Американские ученые из Бостона нашли связь между поисковыми запросами в Google и будущими вспышками COVID-19. Рост интереса пользователей к кишечным заболеваниям, по мнению медиков, может быть предвестником очага коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter