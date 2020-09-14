Пандемия коронавируса , 14 сен, 08:34
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 сентября
В Чехии и Австрии сообщили о начале второй волны коронавируса, в Израиле вводят жесткий карантин, в российский больница лечатся более 90 тыс. пациентов с коронавирусом — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,062 млн человек (плюс 5449 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 578 человек (плюс 94 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 876 тыс. больных. Последние десять дней в России фиксируют более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. До этого на протяжении двух недель ежедневный прирост заболевших не превышал отметку 5 тыс.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Глава Минздрава Михаил Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов с возвращением людей из отпусков. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Больше трети российских школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки, у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашних заданий.
- В российских больницах находятся более 90 тыс. больных коронавирусной инфекцией, заявил Мурашко. Он отметил, что сейчас медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,63 млн, из них почти 917 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились почти 29 млн человек, из них более 922 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены почти 6,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,7 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (почти 722 тыс.).
- ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.
- Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о начале второй волны эпидемии. За две недели суточный прирост заболевших в стране вырос в 2,5 раза. О приходе второй волны сообщило и правительство Чехии.
- Кабмин Израиля решил с 18 сентября ввести жесткий карантин в стране на три недели.
- Американские ученые из Бостона нашли связь между поисковыми запросами в Google и будущими вспышками COVID-19. Рост интереса пользователей к кишечным заболеваниям, по мнению медиков, может быть предвестником очага коронавируса.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i