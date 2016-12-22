Самолет Utair перед посадкой во Внуково сел в Домодедово для дозаправки

Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту Внуково рейс UT822 авиакомпании Utair был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедово. Затем борт перелетел во Внуково для планового завершения рейса, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Ранее портал Life со ссылкой на очевидцев сообщил, что после приземления борта в аэропорту Домодедово пассажиры хотели покинуть самолет, но экипаж пояснил, что предстоит «заправиться и полететь из Домодедово во Внуково».
1 сентября летевший из Москвы в Сочи Boeing 737 авиакомпании Utair совершил в аэропорту назначения неудачную посадку. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в русло реки. В результате происшествия пострадали 18 человек (на борту было 164 пассажира и шесть членов экипажа). Во время спасения пассажиров у сотрудника аэропорта случился сердечный приступ, он скончался. В пресс-службе перевозчика сообщили, что борт имел действующий сертификат летной годности.