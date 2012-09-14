Журналист раскрыл тайны производства iPhone 5

Журналист китайской газеты Shanghai Evening Post 10 дней провел на заводе тайваньской компании Foxconn в городе Тайюань (провинция Шаньси, КНР), где производят новый iPhone 5. Репортер, не называющий своего имени, побывал в роли простого рабочего на фабрике.

Фото: AP

Свой отчет об увиденном и пережитом журналист разместил в Интернете, а затем этот текст перепечатали многие зарубежные СМИ. То, что происходит на территории завода, журналиста удивило и даже ужаснуло.

Репортер провел на фабрике десять дней, однако к работе его допустили только на восьмой день. Вначале новички проходили обучение и инструктаж, их также обязывали подписывать трудовой договор, в котором особый упор делался на секретность бизнеса: рабочим запрещалось разглашать техническую информацию, данные о персонале завода, показатели продаж и др.

Журналист рассказывает, что когда он только прибыл на завод Foxconn, человек, представившийся сотрудником службы безопасности, предложил ему в обмен на взятку в 100-200 юаней (примерно 15-28 долларов) организовать дело так, чтобы того побыстрее допустили к работе. Однако китаец отказался от предложения.

Кроме того, новички должны были заполнить анкету с 30 вопросами, касающимися их психического состояния. "К примеру, один из вопросов был: "Случались ли у вас обмороки в последнее время?" - пишет журналист.

Рабочим также сообщили, что на предприятии действуют 13 видов поощрений и более 70 типов штрафных санкций.

Наконец, журналист приступил к работе на заводе. При входе в производственную зону был установлен металлодетектор. Рабочих предупредили, что если кто-нибудь пронесет с собой туда металлический предмет, прибор распознает это, прозвучит сигнал и нарушителя тут же уволят. Один из сотрудников завода рассказал репортеру, что подобные случаи уже бывали.

Последние два дня журналист провел у конвейера и больше, по его словам, выдержать не смог. Ему поручили маркировать места соединений на торцевой крышке iPhone 5 при помощи кисточки. По подсчетам китайца, ему приходилось помечать по меньшей мере 5 крышек каждую минуту, а за каждые десять часов работы он успевал принимать участие в создании 3 тыс. новых гаджетов.

Условия работы на заводе Foxconn, мягко говоря, были суровыми: рабочих, которые действовали недостаточно быстро, постоянно ругали и оскорбляли. Сидевший рядом с журналистом новичок быстро устал и решил отдохнуть. Заметивший это руководитель наказал его, поставив в угол на 10 минут. "Как в школьные времена", - иронично отмечает сотрудник Shanghai Evening Post.

Кроме того, бригадиры заставляют подчиненных работать сверхурочно, по меньшей мере, 2 часа, за что сотрудникам доплачивают по 4 доллара.

На заводе Foxconn работали по ночам, отдыхать разрешалось только днем, вспоминает журналист. Они жили в общежитии при заводе. "Первая ночь, проведенная там, стала настоящим кошмаром", - признается репортер. Он рассказал также и о жутком запахе в здании.

В своей комнате мужчина обнаружил множество тараканов, а простыни были грязными и засыпанными сигаретным пеплом. На окнах общежития были решетки.

Стоит отметить, что доказательств подлинности данного репортажа нет. Однако журналисты призывают задуматься о тяжелом труде китайских рабочих, которые выбиваются из сил, производя новые iPhone.