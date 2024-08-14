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В Африке объявили ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян

В Африке ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Туда привезут 200 тыс. вакцин от Bavarian Nordic. Согласно последним данным, наибольшее число случаев заражения выявили в Нигерии (756) и ДКР (319, 208 смертей)
Фото: Arlette Bashizi / Reuters
Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте (PHECS) в связи с распространением заболевания mpox (monkey pox — новое наименование оспы обезьян). Об этом сообщил генеральный директор CDC Жан Касения.

«Mpox в настоящее время пересекла границы и поражает тысячи людей на нашем континенте», — заявил он.

Касения уточнил, что «передвижение людей и товаров» не прервется. По его словам, он подписал трехстороннее соглашение между CDC (Центром Евросоюза по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них) и компанией — производителем вакцин Bavarian Nordic о закупке и быстром распределении 200 тыс. доз вакцин в Африке. Кроме того, в течение двух недель будет опубликован совместный план реагирования континента на основе национальных планов.

Согласно данным CDC, с начала 2022 года в Африке было зарегистрировано 1267 подтвержденных случае заражения оспой обезьян и 226 смертей (летальность 17,8%) в 13 странах континента. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Нигерии (756; 7 смертей), Демократической Республике Конго (319 случаев, 204 летальных исхода) и Гане (116 случаев, 4 смерти). За последние три месяца случаев заражения mpox не зафиксировано в Бенине, Конго, Марокко, Сьерра-Леоне и Южной Африке.

На этой неделе, по информации CDC, зарегистрировано пять новых случаев заражения: 3 — в Нигерии и 2 — в Либерии. Новых смертей не было.

В Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 августа, всего в мире с января 2022 года к июню этого года зарегистрировано 99 176 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян и 208 летальных исходов. Заболевание больше всего затронуло Африканский континент (567 случаев). В регионе Северной и Южной Америки зафиксировано 175 случаев заражения, в Европейском регионе — 100, в Западно-Тихоокеанском регионе — 81.

ВОЗ оценивает как высокие долгосрочные риски для восточной части Демократической Республики Конго (ДКР), где заболевание эндемично и передается преимущественно среди взрослого населения половым путем, а также районы ДКР, в которых оспа обезьян преимущественно поражает детей различными способами передачи. Для Нигерии и стран Западной, Центральной и Восточной Африки, где оспа является эндемичной, поражает детей и взрослых и распространяется различными путями передачи, долгосрочные риски, по оценкам ВОЗ, умеренные. Такую же оценку организация дает для разновидности заболевания, которая передается в основном среди мужчин, занимающихся однополым сексом, в странах Африки и всего мира.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Первые проявления заболевания появляются на лице, затем оно распространяется по всему телу, появляются постулы (пузырьки с гноем). Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные женщины могут переносить ее тяжелее.

В июле 2022 года ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Этот режим был отменен в мае 2023 года. В России первый случай заболевания зафиксирован в июле 2022 года у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. В сентябре того же года был выявлен второй случай в Санкт-Петербурге, также у вернувшегося из европейских стран мужчины. В январе этого года в Петербурге выявили два случая заражения mpox у туристов из Китая.

В США и ЕС одобрена только одна вакцина против этой болезни — препарат Imvanex от Bavarian Nordic. В России вакцину разрабатывают Центр им. Гамалеи, центр вирусологии «Вектор» и Федеральное медико-биологическое агентство.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Оспа обезьян Африка вакцинация режим ЧС
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В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом
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ВОЗ отменила режим международной чрезвычайной ситуации по оспе обезьян
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