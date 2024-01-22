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Общество ,  
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В Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян

В Петербурге у двух туристов из Китая выявили оспу обезьян
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге у двух туристов, прибывших из Китая, выявили оспу обезьян, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в телеграм-канале.

«Заболевание диагностировано у двоих мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)», — говорится в сообщении.

Заболевших мужчин госпитализировали с симптомами оспы обезьян, угрозы для их жизни нет, уточнили в ведомстве.

В связи с произошедшим Роспотребнадзор начал эпидрасследование. «Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена. Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением», — добавили в ведомстве.

В Китае зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян
Общество
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое передается при тесном контакте с инфицированным человеком или диким животным, прямом контакте с кровью и биологическими жидкостями, укусах или употреблении плохо обработанного мяса. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем во время дыхания, кашля или разговора.

Среди симптомов оспы обезьян высокая температура, мышечные боли, сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах.

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Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. Об инфицированных сообщили в 110 странах. В России первый случай заражения оспой обезьян выявили в июле 2022 года, ее обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам.

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Теги
Санкт-Петербург Роспотребнадзор Оспа обезьян
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