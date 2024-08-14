Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про клад Лужкова
Мэрия Москвы регулярно перекладывает плитку, поскольку это экономически целесообразно и необходимо в том числе для туристической привлекательности города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«По поводу экономики — много раз упрекают, что вы (власти. — РБК) <...> чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную там кладете, перекладываете? Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там [экс-мэр Юрий] Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, — это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — сказал Собянин.
Он также отметил, что каждый из снесенных в Москве ларьков в районе станции метро «Чистые пруды» прежде приносил владельцу порядка $100 тыс. в год. «Мы снесли таких [ларьков] десятки тысяч, получили такую благостную картинку [благоустроенного города]. <...> Сегодня, потратив 100 млрд [рублей] на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 млрд [рублей] от туризма. У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдете», — добавил мэр.
Массово заменять асфальт на плитку власти Москвы начали в 2011 году. Собянин тогда объяснял, что в жаркую погоду асфальт разогревается больше, чем воздух, и начинает выделять «целый букет» вредных веществ. «По объему выбросов это сопоставимо с выхлопами машин, и если серьезно заниматься экологией, то этот фактор является одним из основных», — отмечал градоначальник. Тротуарная плитка, особенно в центре столицы, где очень мало зелени, гораздо полезнее асфальта, добавил он.
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков еще в 2019 году объяснял, что плитку в Москве перекладывают либо по вине и за счет ранее уложивших ее подрядчиков, допустивших брак, либо для решения вопросов развития города. Вице-мэр тогда отметил, что работу по благоустройству тротуаров в Москве постоянно проверяют специальные комиссии и технические лаборатории. «Нерадивые компании» обязывают исправлять недочеты, заверил он.
Впоследствии Бирюков также сообщил, что плитку в Москве демонтируют не только для ее перекладки, но и для подключения к электросетям. В бюджете 2024 года на программу «Развитие городской среды» заложено почти 245 млрд руб. В мэрии заявляли о планах по благоустройству 785 московских улиц, а также Кадашевской набережной и ее прилегающих переулков.
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