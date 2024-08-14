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Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про клад Лужкова

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про поиск клада Лужкова
В бюджете 2024 года на программу «Развитие городской среды» заложено почти 245 млрд руб., власти планируют благоустроить 785 московских улиц. Собянин объяснил, что перекладка плитки пополняет бюджет за счет привлечения туристов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мэрия Москвы регулярно перекладывает плитку, поскольку это экономически целесообразно и необходимо в том числе для туристической привлекательности города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«По поводу экономики — много раз упрекают, что вы (власти. — РБК) <...> чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную там кладете, перекладываете? Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там [экс-мэр Юрий] Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, — это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — сказал Собянин.

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве шуткой про клад Лужкова
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Он также отметил, что каждый из снесенных в Москве ларьков в районе станции метро «Чистые пруды» прежде приносил владельцу порядка $100 тыс. в год. «Мы снесли таких [ларьков] десятки тысяч, получили такую благостную картинку [благоустроенного города]. <...> Сегодня, потратив 100 млрд [рублей] на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 млрд [рублей] от туризма. У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдете», — добавил мэр.

Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Массово заменять асфальт на плитку власти Москвы начали в 2011 году. Собянин тогда объяснял, что в жаркую погоду асфальт разогревается больше, чем воздух, и начинает выделять «целый букет» вредных веществ. «По объему выбросов это сопоставимо с выхлопами машин, и если серьезно заниматься экологией, то этот фактор является одним из основных», — отмечал градоначальник. Тротуарная плитка, особенно в центре столицы, где очень мало зелени, гораздо полезнее асфальта, добавил он.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков еще в 2019 году объяснял, что плитку в Москве перекладывают либо по вине и за счет ранее уложивших ее подрядчиков, допустивших брак, либо для решения вопросов развития города. Вице-мэр тогда отметил, что работу по благоустройству тротуаров в Москве постоянно проверяют специальные комиссии и технические лаборатории. «Нерадивые компании» обязывают исправлять недочеты, заверил он.

Впоследствии Бирюков также сообщил, что плитку в Москве демонтируют не только для ее перекладки, но и для подключения к электросетям. В бюджете 2024 года на программу «Развитие городской среды» заложено почти 245 млрд руб. В мэрии заявляли о планах по благоустройству 785 московских улиц, а также Кадашевской набережной и ее прилегающих переулков.

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Москва Сергей Собянин тротуарная плитка плитка благоустройство туризм
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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