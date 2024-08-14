Власти Турции решили снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну
У людей, въезжающих в Турцию, будут снимать отпечатки пальцев, сообщил глава МВД Турции Али Ерликай. Анкара планирует ввести систему миграционного контроля, аналогичную той, которая сейчас действует в США и Великобритании, передает Sabah. Сроки введения новой системы министр не уточнил.
По его словам, сейчас в Турции зарегистрировано 4,437 млн мигрантов.. Из них 3,103 млн – граждане Сирии.
Турция — традиционно самое популярное направление для поездок россиян за рубеж. Она остается одной из тех стран, куда из России можно улететь на отдых прямыми рейсами и без дополнительных ограничений. В январе—декабре 2023 года граждане России совершили в Турцию 6,31 млн поездок — на 20% больше уровня 2022-го (5,23 млн), сообщало Министерства культуры и туризма республики.
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