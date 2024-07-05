В турецких аэропортах усилят досмотр пассажиров

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие в том числе процедуры досмотра пассажиров в аэропортах, сообщает телеканал Haberturk.

Согласно новому закону, сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причем это касается как личного багажа, так и электронных устройств, сообщает ТАСС.

Пассажиров, отказавшихся предоставить вещи для досмотра, не пустят в аэропорт или зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте.

Кроме того, штрафы предусмотрены и для экипажа самолета. Если он не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета, экипаж могут оштрафовать на сумму от $620 до $15,6 тыс.