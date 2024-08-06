В АТОР отвергли идею отменить систему «все включено» в Турции
Предпосылок для отмены системы «все включено» (all inclusive) в турецких отелях нет, все заявления на эту тему — попытка «привлечь к себе внимание», заявил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Он отметил, что тема отмены системы поднимается раз в квартал как со стороны турецких, так и не турецких представителей общественных организаций, и это происходит «в попытках привлечь внимание».
«Официально заявляю, что никаких предпосылок никакого реального влияния у господина, заявившего о необходимости отмены all inclusive, нет», — сказал Мурадян.
Он убежден, что ни сами турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене данного формата. Система all inclusive имеет гибридную составляющую в ряде направлений стран, который постоянно эволюционирует, меняется и совершенствуется, добавил Мурадян.
Об инициативе отменить систему гостиничных услуг в формате all inclusive («все включено») в отелях сообщила газета Hürriyet со ссылкой на предпринимателя Зафера Алкая, который был одним из основателей этой системы в 1990-е годы.
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