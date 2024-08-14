Бэнкси завершил серию работ с животными на ставнях зоопарка в Лондоне
Художник Бэнкси завершил серию работ, в которых изображал на улицах Лондона животных, сообщает Би-би-си со ссылкой на его команду.
Девятое изображение появилось на ставнях Лондонского зоопарка: на нем горилла приподнимает кусок ткани, из-под которого выбирается тюлень и выпархивают птицы, из темноты видны глаза других животных.
До этого, начиная с 5 августа, каждый день появлялись другие работы, на которых были изображены козел, слоны, обезьяны, волк, пеликаны, кошки, пираньи и носорог.
Менеджер по работе с животными Лондонского зоопарка
Дэниел Симмондс назвал изображение «блестящим» и отметил, что зоопарку «очень приятно разделить» культовый статус художника. По его словам, сотрудники зоопарка понятия не имели, что Бэнкси планирует работу в этом месте.
«Это часть удивительной загадки Бэнкси, и именно поэтому так волнительно было прийти сюда сегодня утром», — сказал Симмондс. Он отметил, что работу сохранят, вокруг нее установили барьер и привлекли охрану для обеспечения безопасности.
Несколько других работ из этой серии были убраны или повреждены, отмечает Би-би-си. Например, носорог, изображенный на стене над припаркованным Nissan Micra так, будто животное взобралась на автомобиль, был испорчен вандалами: они изобразили на нем белой краской знак доллара и букву «V». Nissan с этого места отогнали. Заброшенный рекламный щит, на котором Бэнкси изобразил потягивающуюся кошку, был снят из соображений безопасности.
Бэнкси скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В ноябре 2023-го Би-би-си опубликовала старое интервью с Бэнкси, где тот подтвердил, что его зовут Робби.
Другая версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.
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