Бэнкси завершил серию работ с животными на ставнях зоопарка в Лондоне

Бэнкси завершил серию из девяти работ с животными на ставнях зоопарка в Лондоне

Всего Бэнкси создал девять изображений, некоторые из них были испорчены или убраны

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Художник Бэнкси завершил серию работ, в которых изображал на улицах Лондона животных, сообщает Би-би-си со ссылкой на его команду.

Девятое изображение появилось на ставнях Лондонского зоопарка: на нем горилла приподнимает кусок ткани, из-под которого выбирается тюлень и выпархивают птицы, из темноты видны глаза других животных.

До этого, начиная с 5 августа, каждый день появлялись другие работы, на которых были изображены козел, слоны, обезьяны, волк, пеликаны, кошки, пираньи и носорог.

Менеджер по работе с животными Лондонского зоопарка

Дэниел Симмондс назвал изображение «блестящим» и отметил, что зоопарку «очень приятно разделить» культовый статус художника. По его словам, сотрудники зоопарка понятия не имели, что Бэнкси планирует работу в этом месте.

«Это часть удивительной загадки Бэнкси, и именно поэтому так волнительно было прийти сюда сегодня утром», — сказал Симмондс. Он отметил, что работу сохранят, вокруг нее установили барьер и привлекли охрану для обеспечения безопасности.

Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters Фото: Dan Kitwood / Getty Images Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Aitor Alcalde / Getty Images Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters Фото: Mina Kim / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Несколько других работ из этой серии были убраны или повреждены, отмечает Би-би-си. Например, носорог, изображенный на стене над припаркованным Nissan Micra так, будто животное взобралась на автомобиль, был испорчен вандалами: они изобразили на нем белой краской знак доллара и букву «V». Nissan с этого места отогнали. Заброшенный рекламный щит, на котором Бэнкси изобразил потягивающуюся кошку, был снят из соображений безопасности.