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Бэнкси завершил серию работ с животными на ставнях зоопарка в Лондоне

Бэнкси завершил серию из девяти работ с животными на ставнях зоопарка в Лондоне
Всего Бэнкси создал девять изображений, некоторые из них были испорчены или убраны
Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Художник Бэнкси завершил серию работ, в которых изображал на улицах Лондона животных, сообщает Би-би-си со ссылкой на его команду.

Девятое изображение появилось на ставнях Лондонского зоопарка: на нем горилла приподнимает кусок ткани, из-под которого выбирается тюлень и выпархивают птицы, из темноты видны глаза других животных.

До этого, начиная с 5 августа, каждый день появлялись другие работы, на которых были изображены козел, слоны, обезьяны, волк, пеликаны, кошки, пираньи и носорог.

Менеджер по работе с животными Лондонского зоопарка
Дэниел Симмондс назвал изображение «блестящим» и отметил, что зоопарку «очень приятно разделить» культовый статус художника. По его словам, сотрудники зоопарка понятия не имели, что Бэнкси планирует работу в этом месте.

«Это часть удивительной загадки Бэнкси, и именно поэтому так волнительно было прийти сюда сегодня утром», — сказал Симмондс. Он отметил, что работу сохранят, вокруг нее установили барьер и привлекли охрану для обеспечения безопасности.

Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Yui Mok / PA Images / Reuters
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Фото: Vuk Valcic / Alamy Live News / Reuters
Фото: Mina Kim / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Несколько других работ из этой серии были убраны или повреждены, отмечает Би-би-си. Например, носорог, изображенный на стене над припаркованным Nissan Micra так, будто животное взобралась на автомобиль, был испорчен вандалами: они изобразили на нем белой краской знак доллара и букву «V». Nissan с этого места отогнали. Заброшенный рекламный щит, на котором Бэнкси изобразил потягивающуюся кошку, был снят из соображений безопасности.

Антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления
Общество
Фото:banksy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бэнкси скрывает свое настоящее имя. Согласно одной из версий, его зовут Робин Ганнингем. К этому выводу пришли ученые из лондонского Университета королевы Марии после ряда исследований при помощи геопрофилирования. В ноябре 2023-го Би-би-си опубликовала старое интервью с Бэнкси, где тот подтвердил, что его зовут Робби.

Другая версия гласит, что Бэнкси — это один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Бэнкси и Роберт Дель Ная родились в Бристоле. До того как основать группу Massive Attack, Дель Ная занимался граффити. Бэнкси признавался, что творчество Дель Ная оказало на него влияние.

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