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В Дании сообщили о перехвате российских самолетов над Северным морем

Датские F-16 поднимались на перехват российских самолетов над Северным морем
Два российских самолета находились в международном воздушном пространстве над Северным морем и не входили в датскую зону, тем не менее истребители F-16 Дании были подняты для их идентификации
Истребитель F-16 ВВС Дании
Истребитель F-16 ВВС Дании (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Два истребителя F-16 ВВС Дании были подняты на перехват двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщает датское Минобороны в Twitter (новое название — X).

«Сегодня утром [были подняты истребители], чтобы опознать два российских самолета в международном воздушном пространстве над Северным морем. Российские самолеты не находились в воздушном пространстве Дании», — говорится в сообщении.

В Минобороны Дании не уточнили, о каких российских самолетах идет речь.

По данным ВВС Нидерландов, около 7:19 (8:19 мск) 14 августа поступило предупреждение от системы оповещения и быстрого реагирования QRA Дании. Эту систему используют все страны НАТО.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В январе издание The Copenhagen Post со ссылкой на Минобороны Дании писало, что российские военные самолеты все чаще стали появляться у воздушного пространства королевства.

Как утверждает датское военное ведомство, в 2022 году истребители ВВС Дании стали гораздо чаще поднимать для наблюдения за российскими самолетами и их сопровождения.

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Так, в 2022 году датские истребители F-16 поднимались в небо на перехват иностранных самолетов 80 раз, в 2021 году — 30 раз. По данным The Copenhagen Post, самолеты ВВС Дании F-16 поднимаются в воздух после соответствующих сигналов радаров.

Российские самолеты не нарушают границы воздушного пространства Дании, но датские и российские самолеты подлетают так близко друг к другу, что пилоты могут установить зрительный контакт, передавало издание.

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Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Екатерина Костина
Дания НАТО F-16 перехват Северное море
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