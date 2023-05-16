Росавиация предложила разработать российский учебный самолет

Представитель Росавиации отметил, что в летных училищах используют зарубежную авиатехнику, половина из которой неисправна. Он предупредил, что если не на чем будет готовить пилотов, то в перспективе и «некому будет летать»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Росавиация предложила Минпромторгу создать в России легкий самолет для обучения пилотов, сообщают «Ведомости» и «Известия» со ссылкой на запись выступления начальника управления летной эксплуатации ведомства Владимира Израилева на собрании Союза авиапроизводителей.

Израилев отметил, что сейчас в летных училищах для подготовки выпускников используют самолеты и вертолеты иностранного производства: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, Bell и Eurocopter. По словам представителя Росавиации, около половины из них неисправны, особенно тяжело дело обстоит с двигателями, которые завозить очень дорого и долго, а иногда невозможно.

В связи с этим, например, учащиеся Омского летного технического колледжа «выпускаются с огромной задержкой», заявил Израилев. На «невозможность обслуживания и ремонта иностранной авиатехники в связи с отказом поставок из-за рубежа необходимых запчастей» в этом колледже указывала и прокуратура. Представитель Росавиации предупредил, что если в России не на чем будет готовить пилотов, то в будущем и «некому будет летать» на судах, которые производит авиационная промышленность.

Чиновник сообщил, что Росавиация вместе с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации и вузами проработала предложения о том, каким может быть российский учебный самолет, и направила их в Минпромторг. В министерстве «Известиям» сообщили, что пока не получали соответствующий проект.

В собрании участвовал гендиректор корпорации «Иркут» (входит в «Ростех») Андрей Богинский. Он отметил, что несколько лет назад призывал закупать российскую авиатехнику в училища, но этого не было сделано, «все ссылались на отсутствие денег».

В феврале глава Росавиации Александр Нерадько рассказывал РБК, что на западную авиатехнику при обучении и тренировке пилотов решили перейти «не от хорошей жизни». «По самолетам это было связано с катастрофой самолета Як-18Т в учебно-тренировочном полете. Она произошла из-за конструктивно-производственных недостатков машины, потребовались изменения в конструкции этого воздушного судна, поэтому долгое время самолеты Як-18Т просто не летали из-за соображений безопасности», — говорил он.

Нерадько назвал острым вопрос импортозамещения зарубежной техники, отметив, что нужны однодвигательные и двухдвигательные учебно-тренировочные самолеты и вертолеты российского производства. Глава Росавиации сообщил, что ведомство обсуждает эту тему с промышленностью, но сейчас она больше сосредоточена на решении вопросов коммерческой авиации.