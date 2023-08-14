branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта Общество, 07:10
Минобороны отчиталось об авиаударах по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР Политика, 06:41
Над вулканом Эбеко на Северных Курилах поднялся 3 км столб пепла Общество, 06:11
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Болтон объяснил причины медленного наступления Украины Политика, 06:08
ВТБ выявил схему мошенничества с упоминанием социальных карт Финансы, 06:00
На «Армии-2023» покажут трофейную технику НАТО Политика, 05:47
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военно-морской флот получит не менее пяти кораблей до конца года Политика, 05:16
Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения Бизнес, 04:48
Экс-кандидата в главы Приморья осудили на шесть лет за обман дольщиков Политика, 04:42
В России подорожали «параллельные» автомобили. Сколько стоят Kia и Toyota Авто, 04:40
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23 Общество, 04:16
«Коммерсантъ» узнал о скором подорожании майонеза Бизнес, 04:14
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Общество, 03:49
Общество ,  
0 

Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

«Ъ»: большинство врачей выступили против запрета свободной продажи препаратов для аборта
Минздрав предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. Только каждый пятый опрошенный медик поддержал эту идею, большинство смутили риски этой инициативы
Фото: Phil Walter / Getty Images
Фото: Phil Walter / Getty Images

Большинство медработников (59%) выступают против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности, поскольку это приведет к большому проценту отказа от детей, увеличению числа криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и росту материнской смертности. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного профессиональным сервисом «Справочник врача», пишет «Коммерсантъ».

Еще 19% респондентов сообщили о нейтральной позиции по этому вопросу, 22% одобрили эту инициативу.

В других вопросах почти половина (45%) врачей считают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении посткоитальной (экстренной) контрацепции за свободный выбор женщины высказались 50% врачей, за мнение пары — 33% опрошенных и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция является медикаментозным абортом и должна быть запрещена. Две трети (68%) опрошенных врачей выразили мнение, что это актуальный в ряде случаев способ контрацепции, а потому продажу таких препаратов не следует жестко контролировать.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. медиков.

Медиков также спросили, каким образом следует проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей. По их мнению, необходимо увеличить доходы населения (77,5% респондентов), провести масштабную просветительскую работу при господдержке и достаточном финансировании (71%), увеличить финансовую поддержку молодых семей и матерей-одиночек (58%), построить достаточное количество яслей, детсадов, школ (57%). О госпрограммах по контрацепции для малообеспеченных граждан заявили 55% опрошенных, юридической защите матери и ребенка — 47,5%, а уроки секс-просвещения в школах и университетах упомянули 44% респондентов-медиков.

Опрос касался предложения Минздрава внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. Прием этих препаратов для искусственного прерывания беременности без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти — например, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или при развитии аллергической реакции на лекарство, заявили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
«Индекс бигмака» не работает: что определяет соотношение валют в России
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

Медикаментозное прерывание беременности проводится на ранних сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца, провоцируется выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Врачи аборт демография
Материалы по теме
Первый давший женщинам право голосовать штат запретил абортивные таблетки
Политика
Глава комитета Думы назвала преждевременной идею запретить аборты
Политика
В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа
Общество