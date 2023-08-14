Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

Минздрав предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. Только каждый пятый опрошенный медик поддержал эту идею, большинство смутили риски этой инициативы

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Большинство медработников (59%) выступают против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности, поскольку это приведет к большому проценту отказа от детей, увеличению числа криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и росту материнской смертности. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного профессиональным сервисом «Справочник врача», пишет «Коммерсантъ».

Еще 19% респондентов сообщили о нейтральной позиции по этому вопросу, 22% одобрили эту инициативу.

В других вопросах почти половина (45%) врачей считают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении посткоитальной (экстренной) контрацепции за свободный выбор женщины высказались 50% врачей, за мнение пары — 33% опрошенных и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция является медикаментозным абортом и должна быть запрещена. Две трети (68%) опрошенных врачей выразили мнение, что это актуальный в ряде случаев способ контрацепции, а потому продажу таких препаратов не следует жестко контролировать.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. медиков.

Медиков также спросили, каким образом следует проводить эффективную профилактику нежелательных беременностей. По их мнению, необходимо увеличить доходы населения (77,5% респондентов), провести масштабную просветительскую работу при господдержке и достаточном финансировании (71%), увеличить финансовую поддержку молодых семей и матерей-одиночек (58%), построить достаточное количество яслей, детсадов, школ (57%). О госпрограммах по контрацепции для малообеспеченных граждан заявили 55% опрошенных, юридической защите матери и ребенка — 47,5%, а уроки секс-просвещения в школах и университетах упомянули 44% респондентов-медиков.

Опрос касался предложения Минздрава внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. Прием этих препаратов для искусственного прерывания беременности без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти — например, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или при развитии аллергической реакции на лекарство, заявили в ведомстве.